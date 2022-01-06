聯儲局會議紀要釋放更快更早加息信號，利率期貨顯示，市場對3月份加息預期升至80%，美股應聲重挫，三大指數當中，納指跌幅最大，曾跌最多3.38%，是2021年9月20日後最大跌幅，伙標指齊齊連跌兩日及兩連陰。經濟數據方面，ADP數據顯示12月美國企業新增就業人數為七個月來最多，接近經濟學家預估的兩倍。