聯儲局釋放提早加息信號 恐3月加 納指見3個月最大跌幅 道指跌392點
文章日期：2022年1月6日 08:15
聯儲局會議紀要釋放更快更早加息信號，利率期貨顯示，市場對3月份加息預期升至80%，美股應聲重挫，三大指數當中，納指跌幅最大，曾跌最多3.38%，是2021年9月20日後最大跌幅，伙標指齊齊連跌兩日及兩連陰。經濟數據方面，ADP數據顯示12月美國企業新增就業人數為七個月來最多，接近經濟學家預估的兩倍。
道瓊斯工業平均指數收跌392點，跌幅1.07%，報36407點。標普500指數收跌92點，跌幅1.94%，報4700點。納斯達克綜合指數收跌522點，或3.35%，報15100點。
salesforce跌8.28%，報227.67美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低135點，而默沙東升2.43%，報78.88元，貢獻道指12點。
科技股方面，蘋果收市報174.92元，跌2.65%，谷歌母公司Alphabet收市報2755.5元，跌4.58%，亞馬遜收市報3287.14元，跌1.88%，Facebook收市報324.17元，跌3.67%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報494點。德國DAX指數收漲0.74%，報16271點；法國CAC 40指數漲0.81%，報7376點；英國富時100指數收漲0.16%，報7516點。