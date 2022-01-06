聯儲局：或有必要更快更早加息、大幅縮表 Omicron增通脹風險
文章日期：2022年1月6日 08:36
聯儲局隔晚公布12月14-15日的會議記錄，當中提到，「與會者普遍指出，鑒於他們對經濟，勞動力市場和通脹的個人看法，可能有必要比之前預期更早、更快的提高利率」，另外，「一些與會者表示，在上調利率後，相對較快地開始縮減資產負債表規模可能是合適的」。
記錄公布後，利率期貨顯示，3月份加息25基點的概率為80%，美股應聲下挫。上次會議後發布的點陣圖顯示聯儲會官員一致認為他們需要在今年開始加息。
Omicron影響方面，雖然開會時Omicron未在全美廣泛傳播，但根據記錄顯示，聯儲局官員已經認為這種毒株會增添通脹風險。
縮表方面，記錄顯示，「相比上一次的經歷，與會者認為，縮表的合適時間可能應該與升息時間更靠近些」。此外，「一些委員認為，在資產負債表正常化過程中，大幅縮表可能是合適的」。
就業目標方面，記錄指出，「聯儲會認識到與物價穩定相一致的充分就業水平可能隨時間推移而發生變化，許多與會者認為美國經濟朝著充分就業目標取得了快速進展，多名與會者認為勞動力市場的狀況已經與充分就業目標基本符合」。
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