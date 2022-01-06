港股ADR跌5點 夜期高水173點 美期升亞股跌
文章日期：2022年1月6日 08:49
美股向下，港股ADR跌5點或0.03%，報22901點，即月恒指夜期升177點，高水173點，報23080點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.78%，折合報427.25元；阿里巴巴（9988）升3.13%，折合報118.08元；美團（3690）跌0.16%，折合報194.8元；匯控（0005）升0.09%，折合報49.2元；建行（0939）跌0.29%，折合報5.59元。
道期現升0.236%；標期現升0.2%；納期現升0.19%。日股現跌0.91%，韓股現跌0.51%，澳股現跌1.19%。
今日焦點股份可留意：
雅居樂（3383）上月預售金額達138億人幣，按年跌近四成。
廣汽（2238）上月汽車銷量升11.8％，全年銷量升4.9％。
碧桂園（2007）12月合約銷售按月挫四成半。
日清（1475）：3月上調即食麵內地出廠價「中單位數」。
匯豐（0005）夥伴擬減持「匯豐前海證券」股權。
花樣年（1777）上月銷售額錄18億人幣，按年急挫七成。
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