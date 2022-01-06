恒指低開64點 騰訊跌2.2%拖累大市 科指再創新低
文章日期：2022年1月6日 09:25
恒指今早低開64點或0.28%，報22843點，成交金額42億元；國指今早低開10點或0.13%，報8005點。恒生科技指數開市報5285點，跌0.71%。騰訊（0700）開市報421元，跌2.23%拖累大市，阿里（9988）撐市。科指低見5285.43點，再創新低。
藍籌25隻升，30隻下跌，9隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.62%，報117.5元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌4.6%，報75.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，21隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報117.5元，升2.62%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見37.5元，開市報37.5元，跌6.13%。
恒指低於10天線(23160.92點)，科指低於10天線(5527.69點)。
Omicron | 澳門：禁民航機由中國以外載乘客往澳門。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報9.54元，跌0.31%；美高梅中國（2282）開市報4.53元，無升跌；澳博（0880）開市報5.02元，無升跌；永利澳門（1128）開市報6.29元，跌0.32%；銀河娛樂（0027）開市報39.3元，無升跌；金沙中國（1928）開市報17.14元，升1.06%。
雅居樂（3383）上月預售金額達138億人幣，按年跌近四成。開市報4.07元，無升跌。
廣汽（2238）上月汽車銷量升11.8％，全年銷量升4.9％。開市報7.7元，升0.65%。
碧桂園（2007）12月合約銷售按月挫四成半。開市報6.85元，升0.29%。
日清（1475）：3月上調即食麵內地出廠價「中單位數」。開市報6.34元，升1.6%。
匯豐（0005）夥伴擬減持「匯豐前海證券」股權。開市報49.05元，跌0.2%。
花樣年（1777）上月銷售額錄18億人幣，按年急挫七成。開市報0.315元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，易緯集團（3893）創上市新高，見2.2元，開市報2.2元，升1.38%。
破底股方面
破底股包括，康諾亞（2162）創上市新低，見28.25元，開市報28.25元，跌3.58%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見291元，開市報291元，跌2.74%；萬國數據（9698）創上市新低，見37.5元，開市報37.5元，跌6.13%；華融（2799）創上市新低，見0.435元，開市報0.435元，跌14.71%；百濟神州（6160）見52周低135元，開市報135元，跌6.18%；復星醫藥（2196）見52周低30.45元，開市報30.45元，跌2.25%；平安好醫生（1833）見52周低25.15元，開市報25.15元，跌1.18%；國美（0493）見52周低0.65元，開市報0.65元，跌1.52%。
異動股
上升異動股，包括，禹洲（1628）開市報0.71元，升9.23%；民生教育（1569）開市報0.97元，升6.59%；稻草熊（2125）開市報5.72元，升6.12%；合生（0754）開市報16.88元，升5.9%；彩生活（1778）開市報0.94元，升5.62%；裕承科金（0279）開市報0.242元，升5.22%；英皇國際（0163）開市報0.96元，升4.35%；超智能控股（1402）開市報0.52元，升4%；微博（9898）開市報244元，升3.92%；中國動向（3818）開市報0.67元，升3.08%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）開市報0.72元，升2.86%。
下跌異動股，包括，華融（2799）創上市新低，見0.435元，開市報0.435元，跌14.71%；華潤電力（0836）開市報21.7元，跌7.26%；百濟神州（6160）見52周低135元，開市報135元，跌6.18%；萬國數據（9698）創上市新低，見37.5元，開市報37.5元，跌6.13%；藥明生物（2269）開市報75.65元，跌4.6%；歌禮製藥（1672）開市報4.02元，跌3.6%；洛陽玻璃（1108）開市報16.68元，跌3.58%；康諾亞（2162）創上市新低，見28.25元，開市報28.25元，跌3.58%；栢能集團（1263）開市報13.36元，跌3.33%。
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