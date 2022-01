Perring稱,Tesla與老牌汽車製造商豐田、福士之間存在「股價錯位」。這兩家最大的汽車製造商去年的交付量約為Tesla的10到11倍,但馬斯克麾下的Tesla市值高達1.15萬億美元,是豐田和福士總市值的兩倍多。

彭博社其後報道Perring在電話採訪中,「我沽空從來不只是因為估值過高,而是要看是否有一套完全垃圾的理論來證明一家公司的荒謬估值」,「保守地說,我認為這家公司被高估了至少10倍」。

報道指,雖然Viceroy慣常會發布詳細報告揭露相關公司管理層的問題,但馬斯克可能不是下一個目標。「我們會發動攻勢。Tesla是不是我們的目標?不是,」Perring說。「這是一個正常的、基於基本面的睇淡」,他又指,對沽空Tesla的規模相對保守,約佔他投資組合的5%。「我們很有信心,但鑒於Tesla股票的交易風格,得嚴格控制風險」。

Perring所在的一個團隊2016年發布報告指控Wirecard管理層和董事會成員洗錢,並為網絡賭博規避美國限制提供便利。該公司在2022年6月倒閉,之前披露其資產負債表上的19億歐元(21億美元)資產可能完全不存在。

Price dislocation are #Toyota & #VW undervalued or is @Tesla overpriced? $TSLA's quality & #FSD will be measured by the consumers. I'm short again.

Titans of Carmaking Are Plotting the Overthrow of Elon Musk https://t.co/62i980SPaS — Fraser Perring - Grand Poobah of “criminal” shorts (@AIMhonesty) January 5, 2022