華潤萬象（1209）宣布以不多於10.6億元人民幣收購禹洲（1628）旗下物管業務，兩者分別跌1.7%和升1.5%。日清食品（1475）宣布中國方便麵產品3月1日起加價，股價升2%。華潤電力（0836）宣布分拆新能源業務，股價急挫9.6%。

過去一年農產品價格持續上升，加上天然氣價格翻了幾番，化肥股偏強，而農業機械股亦表現理想，全球最大的Deere反覆走高，港股這邊的一拖（0038）亦值得留意。

論政策面，農業農村部前日印發《「十四五」全國農業機械化發展規劃》，提出了多個目標，一拖A、H股昨日亦逆市走高，今早進一步向好。論業績，一拖2021年首3季收入和盈利分別升27.3%及40%，交足功課。更重要是，農業相關股份多在首季偏強，而A股今早收報15.44元人民幣，為H股的幾倍，也可成為一個炒作借口。

張兆聰

明報首席評論員