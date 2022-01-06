【有片：選股王】中央印發《十四五農業機械化規劃》一拖值得留意
文章日期：2022年1月6日 13:02
恒指跌82點，收報22824點，成交金額738億元。聯儲局議息紀錄顯示，當局或早於預期加息，多數委員更認為，開始加息後便可開始縮表，美股聞訊大跌，大致又回到去年議息會議時的水平。港股今早較反覆，初段曾回升至23000點之上，之後跌幅又擴大，但回落至22700點水平見支持。科技股低位反彈，芒格增持消息推高阿里（9988）ADR，今早港股升3.6%。京東（9618）成為央視春晚獨家合作方升2%。其他表現較佳是基建、水泥、鋼鐵、影視、OLED概念等。
華潤萬象（1209）宣布以不多於10.6億元人民幣收購禹洲（1628）旗下物管業務，兩者分別跌1.7%和升1.5%。日清食品（1475）宣布中國方便麵產品3月1日起加價，股價升2%。華潤電力（0836）宣布分拆新能源業務，股價急挫9.6%。
過去一年農產品價格持續上升，加上天然氣價格翻了幾番，化肥股偏強，而農業機械股亦表現理想，全球最大的Deere反覆走高，港股這邊的一拖（0038）亦值得留意。
論政策面，農業農村部前日印發《「十四五」全國農業機械化發展規劃》，提出了多個目標，一拖A、H股昨日亦逆市走高，今早進一步向好。論業績，一拖2021年首3季收入和盈利分別升27.3%及40%，交足功課。更重要是，農業相關股份多在首季偏強，而A股今早收報15.44元人民幣，為H股的幾倍，也可成為一個炒作借口。
張兆聰