廈門市市場監管局表示，經查，某網路科技公司於今年1月委託某知識產權代理公司，向國家知識產權局申請註冊7個「長津湖」商標。抗美援朝期間，中國人民志願軍曾在長津湖與美軍交戰，以「長津湖」作為商標使用在指定服務項目上，易產生不良社會影響。經國家知識產權局審查，上述「長津湖」系列商標註冊申請被駁回。

市場監管部門認為，該網路公司大量申請註冊「長津湖」為商標的行為，明顯超出正常經營活動需要，屬於不以使用為目的的惡意商標註冊申請。此外，受委託的知識產權代理公司作為商標代理機構，應當知道「長津湖」屬於《中華人民共和國商標法》規定的不得註冊商標的情形，但仍然接受了該委託代理。

思明區市場監管局對涉案兩家公司的違法行為，進行立案調查，分做出行政處罰。執法人員對涉事網路公司惡意申請註冊「長津湖」商標的行為，責令當事人立即改正違法行為，予以警告並處1000人民幣(下同)元的罰款；對涉事知識產權代理公司代理惡意申請註冊「長津湖」商標的行為，責令當事人立即停止違法行為，沒收違法所得1110元，予以警告並處10000元的罰款。

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