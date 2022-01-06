方樹泉早於1927年攜同方潤華移居香港打天下從商，在筲箕灣創辦義德芝麻廠起家，後來家族從事桂皮貿易，並於1948年在中環成立協成行，進行芝麻及桂皮貿易，及後遭遇韓戰禁運，到1953年見證家族在黃竹坑投得第一幅地皮，並開始建樓，轉型涉足地產行業發展至今，紮根香港73年。他曾經出任香港地產建設商會副會長，並成為該會創會會員，協成行亦曾經上市，但是最後在1989年私有化，藉此更方便行善。

方潤華回首當年創業之初，曾經堅定地告訴父親：「將來事業有成，定必從事慈善工作。」。五十年代，他事業漸趨順境，深感家鄉教育發展有待改善，遂捐錢興建小學，成為當代慈善先行者。他早年亦分別出任東華三院首總理及保良局主席，其後家族成立方樹福堂基金和方潤華基金，在中港捐建學校、幼兒園及老人中心等，在香港十大高校及北大、清華等過百所高校均有捐資項目，惠澤各年齡階層有需要人士。由50年代起捐資家鄉教育及醫療，致力支持祖國科教、醫療及社福等多方面慈善發展，共捐資項目逾600項。他更曾任中華慈善總會名譽會長、曾榮獲第四屆全國十大「扶貧狀元」、國家民政部頒授「中華慈善獎」、《福布斯》二零一零年「亞洲慈善英雄」、國內外十七所大學頒授榮譽博士或榮譽院士、香港政府頒授「銀紫荊星章」、「金紫荊星章」等榮譽。

和其他家族及富豪不同，方潤華曾先後將傳媒發表文章結集出版多本著作，不時分享人生經驗，期望達至薪火相傳，以身作則，鼓勵商界多作慈善，回饋社會，像其名字一樣，集合各方「滋潤中華」。時至1994年，經國際小行星組織批准，將5198號小行星獲准命名為「方潤華星」。

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