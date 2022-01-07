道瓊斯工業平均指數收跌170點，跌幅0.47%，報36236點。標普500指數收跌4點，跌幅0.1%，報4696點。納斯達克綜合指數收跌19點，或0.13%，報15080點。

聯合健康跌4.09%，報469.65美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低132點，而Travelers升1.6%，報162.33元，貢獻道指16點。

科技股方面，蘋果收市報172元，跌1.66%，谷歌母公司Alphabet收市報2754.95元，跌0.01%，亞馬遜收市報3265.08元，跌0.67%，Facebook收市報332.46元，升2.55%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.26%，報488點。德國DAX指數收跌1.36%，報16052點；法國CAC 40指數跌1.72%，報7249點；英國富時100指數收跌0.89%，報7450點。