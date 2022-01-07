港股ADR升176點 夜期高水134點 美期亞股向上
文章日期：2022年1月7日 08:40
美股向下，港股ADR升176點或0.76%，報23248點，即月恒指夜期升215點，高水134點，報23207點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.55%，折合報439.39元；阿里巴巴（9988）升2.06%，折合報123.49元；美團（3690）升1.32%，折合報204.87元；匯控（0005）升3.33%，折合報50.63元；建行（0939）跌0.27%，折合報5.54元。
道期現升0.246%；標期現升0.31%；納期現升0.44%。日股現升0.97%，韓股現升0.85%，澳股現升1.46%。
今日焦點股份可留意：
股價狂插逾九成，BENG SOON MACHINERY（1987）：不悉原因，營運正常。
東風汽車（0489）今年汽車銷售目標347.1萬輛，按年升25％。
泰加（6161）：去年10月中第三方已出資3萬元購張德熙手上4.79%持股。
騰訊（0700）2億元回購67萬股，小米（1810）回購165萬股涉2937萬元。
長城汽車（2333）全年汽車銷量年增15%，超額完成全年目標銷售。
吉利（0175）全年汽車銷量年增1%，僅完成全年目標銷售約87%。
友邦（1299）：本地對保障需求增，推出針對本地市場產品吸客。
中廣核電力（1816）去年核電機組總發電量增近8%。
阿里（9988）明確中國數字商業板塊組織架構，淘寶天貓全面融合。
中海外（0688）12月合約銷售持平 按月升45% 全年增2.4%。
中海外宏洋（0081）去年合約銷售額按年增一成，單計12月挫兩成。
李嘉誠再增持長實（1113），長和去年3月至今出資12.38億回購。
包浩斯（0483）上季同店銷售跌14%，澳門地區急挫35%。
港交所（0388）今年4月前實施衍生產品假期交易。
正榮地產（6158）上月銷售額達100億人幣，按年跌逾四成。
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