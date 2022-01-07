恒指高開246點 重上10天線、20天線 「ATM」、匯控、友邦推高大市
文章日期：2022年1月7日 09:25
恒指今早高開246點或1.07%，報23318點，成交金額34億元；國指今早高開60點或0.75%，報8128點。恒生科技指數開市報5470點，升1.36%。「ATM」、匯控（0005）、友邦（1299）推高大市。恒指重上10天線(23196.42點)、20天線(23282.57點)。科指續受制於10天線(5521.99點)。
藍籌23隻升，17隻下跌，24隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.55%，報126.5元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌2.69%，報37.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，5隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報41元，升6.63%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報230元，跌1.46%。
中國中藥（0570）錄1.05億股配售股交易，作價折讓8.38%。開市報6元，跌1.32%。
大型優質開發商的併購貸款，據報不再計入「三條紅線」。中海外（0688）開市報20.15元，跌0.98%；龍湖（0960）開市報37.95元，跌2.69%；華潤置地（1109）開市報33.75元，無升跌；碧桂園（2007）開市報6.83元，無升跌。世茂集團（0813）開市報4.73元，跌4.83%。
奧園（3883）據報洽售境外資產，涉資30億。開市報1.48元，無升跌。
股價狂插逾九成，BENG SOON MACHINERY（1987）：不悉原因，營運正常。開市報0.151元，升14.39%。
東風汽車（0489）今年汽車銷售目標347.1萬輛，按年升25％。開市報6.81元，升0.15%。
泰加（6161）：去年10月中第三方已出資3萬元購張德熙手上4.79%持股。泰加續停牌。
騰訊（0700）2億元回購67萬股，小米（1810）回購165萬股涉2937萬元。騰訊開市報445元，升1.83%。小米（1810）開市報18.22元，升0.55%。
長城汽車（2333）全年汽車銷量年增15%，超額完成全年目標銷售。開市報25.6元，升5.35%。
吉利（0175）全年汽車銷量年增1%，僅完成全年目標銷售約87%。開市報20.2元，升1.51%。
友邦（1299）：本地對保障需求增，推出針對本地市場產品吸客。開市報81.45元，升2.13%。
中廣核電力（1816）去年核電機組總發電量增近8%。開市報2.31元，無升跌。
阿里（9988）明確中國數字商業板塊組織架構，淘寶天貓全面融合。開市報126.5元，升4.55%。
中海外（0688）12月合約銷售持平 按月升45% 全年增2.4%。開市報20.15元，跌0.98%。
中海外宏洋（0081）去年合約銷售額按年增一成，單計12月挫兩成。開市報4.13元，無升跌。
李嘉誠再增持長實（1113），長和去年3月至今出資12.38億回購。開市報48.7元，跌0.81%。
包浩斯（0483）上季同店銷售跌14%，澳門地區急挫35%。無成交，報0.64元。
港交所（0388）今年4月前實施衍生產品假期交易。開市報438.4元，升0.78%。
正榮地產（6158）上月銷售額達100億人幣，按年跌逾四成。無成交，報3.79元。
異動股
上升異動股，包括，諾輝健康（6606）開市報22.1元，升14.75%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.151元，升14.39%；萬國數據（9698）開市報41元，升6.63%；裕承科金（0279）開市報0.242元，升5.68%；長城汽車（2333）開市報25.6元，升5.35%；希望教育（1765）開市報1.53元，升4.79%；領悅服務（2165）開市報4元，升4.71%；企展控股（1808）開市報0.045元，升4.65%；嗶哩嗶哩（9626）開市報300元，升4.6%；阿里巴巴（9988）開市報126.5元，升4.55%。
下跌異動股，包括，中國醫療網絡（0383）見52周低0.063元，開市報0.063元，跌10%；世茂集團（0813）開市報4.73元，跌4.83%；國際家居零售（1373）開市報2.7元，跌4.26%；世茂服務（0873）開市報5.01元，跌3.09%；龍湖（0960）開市報37.95元，跌2.69%；信利國際（0732）開市報3.45元，跌2.27%；寶寶樹集團（1761）開市報0.91元，跌2.15%；新城發展（1030）開市報5.02元，跌1.95%；雷蛇（1337）開市報2.32元，跌1.69%。
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