世茂集團（0813）股價急挫，曾跌最多18.31%，是2021年12月14日後最大跌幅，當日跌幅為21.33%。今早低見4.06元，是2009年3月3日3.8元後最低。現報4.3元，跌13.48%。暫連跌2日，及連續第2日陰燭。

今早，上海世茂建設稱，將繼續與中誠信託就雙方未儘事宜進行積極磋商，雖然公司面臨一定的流動性壓力，但會採取積極措施加大銷售、回款、資產處置等各方面力度。參股公司上海騫奕尚需償還資金6.45億元，目前作為主要還款來源的項目仍在陸續銷售並持續歸集資金以備還款中。

昨日，彭博社引述看到的一份日期為1月6日的中誠信託發給投資者的通知，由上海世茂建設有限公司作為保證人的信託貸款已出現違約。通知稱，信託計劃剩餘期限不超過3個月，因此前差額補足義務人和保證人未履行部分償付義務，已將全額履行期限提前至12月27日，但截至公告日尚未收到償付。

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