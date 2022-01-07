Truth Social是特朗普媒體和科技集團(TMTG)推出的Twitter替代品，將在美國總統日假期開始前開放預訂。該App與Twitter類似，提供了關注他人和熱門話題的功能。

此App上線的13個月前，Meta平台的Facebook和Twitter封禁了特朗普，原因是特朗普鼓勵他的支持者參與1月6日針對美國國會大廈的襲擊，以及2020年總統大選存在廣泛的舞弊行為。

據蘋果(AAPL.US) -2.920 (-1.669%) App Store顯示，前美國總統特朗普的新社交媒體公司計劃於2月21日推出其社交媒體應用程式Truth Social。 Truth Social功能料與Twitter(TWTR.US) +0.090 (+0.228%) 類似，可以關注其他用戶以及提供熱門話題等功能。(mn/da)(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)