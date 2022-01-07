的士業界指，自事件在星期一獲媒體報道後，保監局才與業界就事件溝通，並聲稱已經妥善處理及安排，唯的士業界按保監局指示向另四間保險公司查詢時，所得反應與保監局聲稱大相逕庭。

保監局聲稱已有4間險商願意承保是次受影響之的士，包括中銀集團保險、中國太平洋、中國太平保險及招商永隆保險。但業界指，當他們向該4間險商查詢時，招商永隆保險有限公司已即時表達他們不接受的士保單；中銀集團保險有限公司表示處理方案未明有待通知；中國太平洋（香港）有限公司表示願意接受有限度投保，但目前只接受有30% NCD 或以上之的士投保。並且設有限額約2000的士，只接受1年期的投保，車主需要額外付出27,400元；中國太平保險（香港）公司只接受一個月按保，按保30天有效，車主需要 即時付額外2500至3000元。

業界指，是次有過萬部的士受影響，若保監局未能即時作出行動，每天將有超過 55 萬乘客和2.5萬名前線司機受影響、的士司機每天將損失合共4400萬元生意。

業界要求政府責成保監局積極處理事件，並在這空窗期內保障受影響之的士；要求保監責成保險公司無縫過渡的士保險，由願意承保的保險公司直接接管受影響之的士保單，無需由的士車主重新投保；要求政府當局協助，釐清保監局的角色及投保人之權益及保障。

其他報道

保監局接管的士保險龍頭泰加保險