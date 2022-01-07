近日的士業界與保監局、保聯和保險公司舉行會議討論解決方案，不過袁揚威指泰加方面不肯透露有多少保單將退保，目前他們收到7500張保單會被退保。他亦不滿保監局只提供4間保險公司資料再買保險，已當作解決事件，期望當局可界入使泰加的原有保單可保至原來保障期滿。

保聯早前指業界已承諾承保逾5000架的士的保障，不過的士車行車主協會常務副主席鄭敏怡指，30日的臨時保障索價2500元，過去業界常用過渡的30日臨時保障的保費只要1000元，在未收到泰加退款下，突如期來的支出對車行是負擔。另外4間保險公司承接未來一年保障，有保險公司不承接，也有要求在泰加的原保單要有30%至60%無索償折扣，即過去2年沒有意外索償，否則要另行報價，認為是保險公司協助意願不高。

的士保險索賠率高，香港的士小巴商總會周國強指，去年泰加的士保險保費上升10%至20%，指的士保費加幅沒規管，但同時的士收費受規管，認為政府應規管的士保險收費，或由政府承保。

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