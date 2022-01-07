恒指收市升420點或1.82%，報23493點，成交金額1472億元，較上日增加9.48%；國指升162點或2.01%，報8231點。恒生科技指數收報5503點，升1.99%。

藍籌45隻升，17隻下跌，2隻無升跌。中海外（0688）升9.09%，收報22.2元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.71%，收報222.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報41.55元，升8.06%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報222.4元，跌4.71%。

恒指升穿10天線(23213.86點)及20天線(23291.3點)，上方最近的是50天線(24121.74點)。科指上試10天線(5525.37點)，高位僅差8點。

北水南下合計淨流入28.68億元，較上日增加24.74%，淨流入金額是2021年12月22日30.46億元後最多，北水今日是連續第3日流入，累計流入75.72億元，對上一次連續3日淨流入是2021年11月26日。南水北上合計淨流入93.35億元人民幣，終止連續1日流出。

一周表現

恒指本周累升0.41%或95點，連升第3周，對上一次連升3周，是2021年9月10日；本周表現最佳的是中海外（0688），累升20.26%，其次為潤地（1109）及中銀香港（2388），分別升10.37%及9.2%。而表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌13.6%，其次為藥明生物（2269）及李寧（2331），分別跌12.75%及11.07%。

國指本周累跌0.06%或5點，跌幅是2021年12月24日後最大，當時收市跌幅為0.2%；本周表現最佳的是中國海外（0688），累升20.26%，其次為郵儲銀行（1658）及華潤置地（1109），分別升11.7%及10.37%。而表現最差的是信達生物（1801），累跌16.68%，其次為碧桂園服務（6098）及李寧（2331），分別跌13.6%及11.07%。

科指本周累跌2.95%或167點，跌幅是2021年12月17日後最大，當時收市跌幅為5.88%；本周表現最佳的是汽車之家（2518），累升18.54%，其次為阿里巴巴（9988）及瑞聲（2018），分別升8.33%及5.84%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌17.4%，其次為舜宇（2382）及微盟（2013），分別跌9.81%及9.76%。

午後消息股表現

中國中藥（0570）非執董折讓售1.05億股 套現5.8億。收報5.38元，跌11.51%。

今早及隔晚消息股表現

台灣NCC警告產品或泄露私隱、查敏感字，小米（1810）否認。收報18.26元，升0.77%。

世茂附屬貸款違約，上海世茂稱未違約，世茂集團（0813）曾跌最多18%，見52周低4.06元，收報4.7元，跌5.43%。

保監局接管的士保險龍頭泰加保險（6161）。停牌。

大型優質開發商的併購貸款，據報不再計入「三條紅線」。中海外（0688）創52周高，見22.5元，收報22.2元，升9.09%；龍湖（0960）收報40.05元，升2.69%；華潤置地（1109）收報36.2元，升7.26%；碧桂園（2007）收報7.08元，升3.66%。

奧園（3883）據報洽售境外資產，涉資30億。收報1.53元，升3.38%。

股價狂插逾九成，BENG SOON MACHINERY（1987）：不悉原因，營運正常。收報0.26元，升96.97%。

東風汽車（0489）今年汽車銷售目標347.1萬輛，按年升25％。收報6.86元，升0.88%。

騰訊（0700）2億元回購67萬股，小米（1810）回購165萬股涉2937萬元。騰訊收報443元，升1.37%。小米收報18.26元，升0.77%。

長城汽車（2333）全年汽車銷量年增15%，超額完成全年目標銷售。收報24.8元，升2.06%。

吉利（0175）全年汽車銷量年增1%，僅完成全年目標銷售約87%。收報19.44元，跌2.31%。

友邦（1299）：本地對保障需求增，推出針對本地市場產品吸客。收報81元，升1.57%。

中廣核電力（1816）去年核電機組總發電量增近8%。收報2.21元，跌4.33%。

阿里（9988）明確中國數字商業板塊組織架構，淘寶天貓全面融合。收報128.8元，升6.45%。

中海外（0688）12月合約銷售持平 按月升45% 全年增2.4%。創52周高，見22.5元，收報22.2元，升9.09%。

中海外宏洋（0081）去年合約銷售額按年增一成，單計12月挫兩成。收報4.39元，升6.3%。

李嘉誠再增持長實（1113），長和去年3月至今出資12.38億回購。收報49.25元，升0.31%。

包浩斯（0483）上季同店銷售跌14%，澳門地區急挫35%。收報0.63元，跌1.56%。

港交所（0388）今年4月前實施衍生產品假期交易。收報449.4元，升3.31%。

正榮地產（6158）上月銷售額達100億人幣，按年跌逾四成。收報3.92元，升3.43%。

破頂股表現

破頂股包括，微博（9898）創上市新高，見263.8元，收報260.8元，升5.16%；易緯集團（3893）創上市新高，見2.4元，收報2.34元，跌1.68%；綠城中國（3900）創52周高，見14.04元，收報13.24元，升2.95%；中海外（0688）創52周高，見22.5元，收報22.2元，升9.09%；旺旺（0151）創52周高，見7.67元，收報7.67元，升3.37%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.85元，收報0.88元，跌2.22%；世茂服務（0873）創上市新低，見4.58元，收報4.84元，跌6.38%；融創服務（1516）創上市新低，見6.46元，收報7.48元，升11.31%；中駿商管（0606）創上市新低，見3.19元，收報3.27元，跌1.21%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.63元，收報2.85元，升2.89%；榮萬家（2146）創上市新低，見5.02元，收報5.14元，跌0.58%；綠城服務（2869）見52周低6.8元，收報7.4元，升6.47%；合景泰富（1813）見52周低4.41元，收報4.82元，升3.88%；寶龍地產（1238）見52周低3.85元，收報4.03元，升2.28%；融創（1918）見52周低9.61元，收報10.72元，升4.08%；世茂集團（0813）見52周低4.06元，收報4.7元，跌5.43%；雅居樂（3383）見52周低3.75元，收報3.98元，跌1.24%；時代中國（1233）見52周低3.46元，收報3.64元，升2.25%；中駿集團（1966）見52周低1.72元，收報1.81元，升2.26%；朗詩（0106）見52周低0.325元，收報0.35元，無升跌；碧桂園服務（6098）見52周低36.6元，收報40.35元，升1.51%；融創中國（1918）見52周低9.61元，收報10.72元，升4.08%。

醫療醫藥股破底，包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見5.24元，收報5.25元，跌2.23%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.66元，收報6.79元，跌1.45%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見410元，收報415.4元，跌0.38%；微泰醫療（2235）創上市新低，見20元，收報20.55元，跌2.61%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見10.3元，收報10.54元，跌3.3%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.061元，收報0.065元，跌2.99%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見30.65元，收報32.65元，跌1.66%；基石藥業（2616）見52周低7.05元，收報7.29元，升1.11%；錦欣生殖（1951）見52周低7.85元，收報8.08元，升0.12%；愛康醫療（1789）見52周低5.52元，收報5.56元，跌7.79%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.062元，收報0.063元，跌10%。

內需股破底，包括，加科思（1167）創上市新低，見12.02元，收報12.14元，跌2.1%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見6.83元，收報6.92元，跌1.98%；和譽（2256）創上市新低，見8.6元，收報8.84元，升1.73%；滔搏（6110）見52周低7.49元，收報7.69元，跌0.52%；宇華教育（6169）見52周低2.37元，收報2.41元，跌4.37%；呷哺呷哺（0520）見52周低4.87元，收報4.9元，跌1.41%。

破底股包括，冠均國際（1629）創上市新低，見0.4元，收報0.445元，無升跌；毛記葵涌（1716）見52周低0.44元，收報0.46元，無升跌；皇璽餐飲集團（8300）見52周低0.026元，收報0.03元，跌9.09%；海亮國際（2336）見52周低0.1元，收報0.107元，跌7.76%；維太創科（6133）見52周低0.232元，收報0.249元，跌7.78%；紫金礦業（2899）見52周低8.36元，收報8.74元，跌2.13%；大豐港（8310）見52周低0.1元，收報0.1元，跌11.5%。

異動股

上升異動股，包括，BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.26元，升96.97%；樂透互娛（8198）收報0.54元，升35%；環球實業科技（1026）收報0.151元，升19.84%；企展控股（1808）收報0.05元，升16.28%；百本醫護（2293）收報0.91元，升13.75%；融創服務（1516）創上市新低，見6.46元，收報7.48元，升11.31%；名仕快相（8483）收報0.129元，升10.26%；諾輝健康（6606）收報21.2元，升10.07%；中國新城鎮（1278）收報0.088元，升10%；華潤萬象（1209）收報35.5元，升9.74%；豐城控股（2295）收報1.43元，升9.16%。

下跌異動股，包括，騰盛博藥（2137）收報29.6元，跌12.17%；雨潤（1068）收報0.89元，跌11.88%；中國中藥（0570）收報5.38元，跌11.51%；大豐港（8310）見52周低0.1元，收報0.1元，跌11.5%；歌禮製藥（1672）收報3.58元，跌10.72%；聯康生物（0690）收報0.09元，跌10%；阜豐集團（0546）收報2.83元，跌9.29%；皇璽餐飲集團（8300）見52周低0.026元，收報0.03元，跌9.09%；華能國電（0902）收報4.33元，跌8.26%；同仁堂國藥（3613）收報12.22元，跌8.26%。

其他報道

保監局︰懷疑泰加投資及資金調配違反要求 委託德勤接管

泰加據報涉「明目張膽」地違反指示 證監、保監握新證據

彭博社：人行指導、鼓勵銀行 首季對開發商貸款要轉正增長

房多多收到退市警告

中國中藥非執董折讓售1.05億股 套現5.8億

三星電子料去年第四季利潤漲逾五成 近四年最高

蘋果庫克去年薪酬近1億美元 上任CEO十年首獲股權獎勵

恒指半日升265點 10天、20天線爭持 北水第3日流入