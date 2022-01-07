保監局：上周五始悉泰加退保 承認處理上可準備更好
文章日期：2022年1月7日 18:08
保監局今日接管泰加前，早於11月已就其外匯投資業務作出查詢，當時泰加需停止其外匯買賣業務。對於當局是否對泰加退保動向不知情，保監局行政總監張雲正表示，最早在上周五（31日）首次得知泰加退保，至周二（1月4日）得悉全面情况。他指作為監管機構不可能不知市場脈搏，對每個層面皆有準備，但承認泰加規模的退保，可以準備得更好，當局在有限時間內已作可做的事。
保監局和保聯協調了4間公司承接保單並安排30日按保（hold cover），不過有的士商指有險企就按保要求的保費，較平常臨時保單（cover note）貴2.5至3倍。保監局執行董事（一般業務）林瑞江表示，按保方案是讓7日後被退保之的士，有不會因為短時間非正常斷保而不能運作，與平常臨時保單有所不同。
林瑞江又指，過去數日內，險商、運輸署、的士業界之間有大量協調，當中一定有缺失，相信調整後會理順過程，在周三已提出中央協調機制，由保監局分流，保險代理不需與逐間險企商討。退保的8000張泰加保單之的士，有7894輛已與其他險企作不同階段討論。不過，當局未有提及有多少已成功購得30日按保，或已全年轉保。泰加現時未退保9至12月到期的保單，保監局表示保單仍然有效，經理人會考慮投保人利益。
的士業界指今日已有數十架的士因斷保而要停駛，張雲正表示，這些的士數量不多，而且保險業界有市場胃納為他們提供最少30日的保障方案，不過選擇使用與否，則是個別的士車主的決定。
對於泰加財政是否需要注資，張雲正指泰加現時運作正常，委任經理人進場是要釐清財務狀況，有需要時會作出發布，現有保單仍然目前有效，服務水平不受影響。對於保監局早前發信指泰加違反保監指引，撤回外匯資金調回公司銀行戶口，張雲正表示不能透露保監與他們的通訊，但表示不會放棄追查泰加的個案。
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