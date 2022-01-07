保監局和保聯協調了4間公司承接保單並安排30日按保（hold cover），不過有的士商指有險企就按保要求的保費，較平常臨時保單（cover note）貴2.5至3倍。保監局執行董事（一般業務）林瑞江表示，按保方案是讓7日後被退保之的士，有不會因為短時間非正常斷保而不能運作，與平常臨時保單有所不同。

林瑞江又指，過去數日內，險商、運輸署、的士業界之間有大量協調，當中一定有缺失，相信調整後會理順過程，在周三已提出中央協調機制，由保監局分流，保險代理不需與逐間險企商討。退保的8000張泰加保單之的士，有7894輛已與其他險企作不同階段討論。不過，當局未有提及有多少已成功購得30日按保，或已全年轉保。泰加現時未退保9至12月到期的保單，保監局表示保單仍然有效，經理人會考慮投保人利益。

的士業界指今日已有數十架的士因斷保而要停駛，張雲正表示，這些的士數量不多，而且保險業界有市場胃納為他們提供最少30日的保障方案，不過選擇使用與否，則是個別的士車主的決定。

對於泰加財政是否需要注資，張雲正指泰加現時運作正常，委任經理人進場是要釐清財務狀況，有需要時會作出發布，現有保單仍然目前有效，服務水平不受影響。對於保監局早前發信指泰加違反保監指引，撤回外匯資金調回公司銀行戶口，張雲正表示不能透露保監與他們的通訊，但表示不會放棄追查泰加的個案。

其他報道

人行：支持銀行與支付機構提供經常項下跨境人幣結算

Gamestop又炒起 據報進軍NFT及加密市場

富力上月銷售額為80.3億人幣 按年急挫逾六成

華置去年出售恒大股份料虧損達78.7億

GG發盈警 料去年純利按年跌最多九成

外管局：去年底外匯儲備規模達3.25萬億美元 按月持平

三大指數連升兩日 恒指升420點 連升3周 近3個月最長

保監局︰懷疑泰加投資及資金調配違反要求 委託德勤接管

泰加據報涉「明目張膽」地違反指示 證監、保監握新證據

彭博社：人行指導、鼓勵銀行 首季對開發商貸款要轉正增長

房多多收到退市警告