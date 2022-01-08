根據報告，與11月相比，15家最大的交易所虛幣現貨交易量下降22.6%，現貨交易量總計1.4萬億美元。然而，低級（Lower-Tier）現貨交易量增長117.8%至5180億美元，為7個月以來的最高水平。12月份共交易1464份比特幣期權合約，較11月增長20.6%，為自5月份交易1472份合約以來達到的最高水平。

該份報告形容，金融市場仍然擔憂通脹，因為2021年11月消費者物價指數（CPI）比去年暴升6.8%，創出1982年以來的最高水平。

彭博引述投行奥本海默分析師Owen Lau表示，當虛幣價格下跌到一個阻止交易者參與的程度時，交易量就會下降。他估計，虛幣或會在價格下跌後進入冬天，資產價格有可能持平。Owen Lau又說，雖然今年第一季或會是虛幣的冬天，但隨著市場繼續採用數字資產，似乎出現上升趨勢。

另外，美媒CNBC引述虛幣商業銀行Galaxy Digital首席執行官兼創始人Mike Novogratz稱，他正等候入市時機。隨著比特幣徘徊在4.1萬美元水平，Mike Novogratz在Twitter上公布，「我們進入了買入區」。