港股ADR升102點 夜期高水75點 美期亞股向下
文章日期：2022年1月10日 08:43
美股向下，港股ADR升102點或0.44%，報23596點，即月恒指夜期升101點，高水75點，報23568點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.6%，折合報445.66元；阿里巴巴（9988）跌1.76%，折合報126.53元；美團（3690）升1.62%，折合報207.31元；匯控（0005）升1.92%，折合報51.06元；建行（0939）跌0.2%，折合報5.6元。
道期現跌0.263%；標期現跌0.25%；納期現跌0.2%。日股休市，韓股現跌0.8%，澳股現跌0.09%。
今日焦點股份可留意：
雅居樂（3383）：28億元出售14項非核心物業。
俞敏洪：新東方（9901）2021年辭退了6萬人。
董事長涉違法受查，中壽（2628）：短期內確立替代人選。
龍湖（0960）分拆物管子公司上市，溢利急增近7成。
耀才（1428）財年首9個月純利僅錄4.23億元，按年跌27%。
奧園（3883）去年全年合同銷售額1210億元人幣，按年跌9%。
佳兆業（1638）據報須設法償付理財產品，否則或被政府接管。
國美零售（0493）：已全數償還30億元人幣國內債券。
融創（1918）去年全年合同銷售近6000億元，按年增4%。
舜宇（2382）全年手機鏡頭及車載鏡頭出貨量均不達預期增長。
富力（2777）上月銷售額為80.3億人幣，按年急挫逾六成。
華置（0127）去年出售恒大（3333）股份料虧損達78.7億。
IGG（3333）發盈警，料去年純利按年跌最多九成。
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