恒指高開30點 科指上試10天線
文章日期：2022年1月10日 09:24
恒指今早高開30點或0.13%，報23523點，成交金額26億元；國指今早低開0點或0.01%，報8230點。恒生科技指數開市報5499點，跌0.07%。
藍籌18隻升，19隻下跌，27隻無升跌。石藥（1093）升2.51%，報9元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌2.35%，報35.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，9隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報27元，升1.31%；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報17元，跌2.3%。
恒指高於10天線(23243.88點)及20天線(23267.71點)，科指上試10天線(5513.43點)。
雅居樂（3383）：28億元出售14項非核心物業。開市報4.08元，升2.51%。
俞敏洪：新東方（9901）2021年辭退了6萬人。開市報14.26元，無升跌。
董事長涉違法受查，中壽（2628）：短期內確立替代人選。開市報13.18元，跌2.08%。
龍湖（0960）分拆物管子公司上市，溢利急增近7成。開市報40.4元，升0.87%。
耀才（1428）財年首9個月純利僅錄4.23億元，按年跌27%。開市報1.42元，無升跌。
奧園（3883）去年全年合同銷售額1210億元人幣，按年跌9%。開市報1.55元，升1.31%。
佳兆業（1638）據報須設法償付理財產品，否則或被政府接管。開市報0.81元，無升跌。
國美零售（0493）：已全數償還30億元人幣國內債券。開市報0.66元，無升跌。
融創（1918）去年全年合同銷售近6000億元，按年增4%。開市報10.4元，跌2.99%。
舜宇（2382）全年手機鏡頭及車載鏡頭出貨量均不達預期增長。開市報221元，跌0.63%。
富力（2777）上月銷售額為80.3億人幣，按年急挫逾六成。開市報3.26元，升0.62%。
華置（0127）去年出售恒大（3333）股份料虧損達78.7億。華置無成交，報2.84元。恒大開市報1.72元，跌0.58%。
IGG（3333）發盈警，料去年純利按年跌最多九成。開市報1.72元，跌0.58%。
破頂股表現
破頂股包括，旺旺（0151）創52周高，見7.69元，開市報7.69元，升0.26%；康師傅（0322）創52周高，見16.4元，開市報16.4元，升0.74%。
異動股
上升異動股，包括，華盛國際（1323）開市報0.155元，升131.34%；當代置業（1107）開市報0.45元，升18.42%；中國置業（0736）開市報0.47元，升4.44%；民生教育（1569）開市報0.95元，升4.4%；中國動向（3818）開市報0.71元，升2.9%；和鉑醫藥（2142）開市報6.9元，升2.83%；四環醫藥（0460）開市報1.51元，升2.72%；雅居樂（3383）開市報4.08元，升2.51%；石藥集團（1093）開市報9元，升2.51%。
下跌異動股，包括，IGG（0799）見52周低5.27元，開市報5.27元，跌15%；巨濤海洋石油（3303）開市報0.87元，跌13%；維太創科（6133）開市報0.238元，跌4.42%；小鵬汽車（9868）開市報177.1元，跌3.22%；融創（1918）開市報10.4元，跌2.99%；潤地（1109）開市報35.35元，跌2.35%；滔搏（6110）開市報7.51元，跌2.34%；明源雲（0909）開市報17元，跌2.3%；融創服務（1516）開市報7.31元，跌2.27%。
其他報道