鴻海今天的官網動畫更新,以「點亮未來,開往世界」為主題,市場期待是否有新電動車款。鴻海去年 10月18日科技日發表三款由台灣自主研發的全新電動原型車,包含 Model C 休旅車、Model E 轎車和 Model T 電動巴士,其中 Model C 休旅車與 Model E 轎車將以 Luxgen 品牌作為新款車型上市。集團曾指,Model C 休旅車料最快2023年推出。

