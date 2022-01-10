科網及生物科技股明顯做好，恒生科技指數升近2%，騰訊（0700）升2%，快手（1024）、阿里健康（0241）升一成。藥明生物（2269）、信達生物（1801）分別升3%、4%。金融股向好，匯控（0005）、恒生（0011）升逾2%。龍湖（0960）擬分拆物管業務上市，物管有炒作。食品乳業餐飲、風電光伏燃氣等個別有追捧。

除了生科股，整個醫藥醫療行業的表現相當強勁，從高位大跌的互聯網醫療股也急彈。藍籌股石藥（1093）業務穩定，股價從高位大幅回落後，估值具吸引力。公司產品管線保持強勁，未來5年預計將有30餘個創新藥及新型制劑產品，以及60餘個仿製藥上市，包括針對新冠病毒突變株的多價mRNA疫苗。

石藥的股價去年11月跌至7.73元喘定轉穩，今日高開成功突破8.8元反彈高位阻力。不過，上望9.6、9.7元附近料有阻力，後市拾級向上為主，可候9元以下吸納，低收8.6元止蝕。

劉思明

投資版副主編