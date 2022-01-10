推動這個虛擬KOL概念的恒生銀行客戶拓展及管理總監顧珈而表示，「我們希望 Hazel 展現出㇐個擁抱年輕的形象。當我們著手創作 Hazel時，我們訪問了近 750 位年齡介乎 18 至 30 歲的年輕人，以更了解年輕㇐代的想法和生活態度，並且將他們的喜好注入這個全新創作的角色之中」。

據恒生介紹， Hazel是㇐個 25 歲的斜槓族（Slasher），興趣多樣化，且有不同擅長之處。她既是㇐位插畫師、又是㇐位平面模特兒，同時更是㇐位夢想家。她鍾情於音樂和藝術，喜愛運動，尤其熱衷於瑜珈。Hazel 的生活哲學與年輕㇐代互相呼應：她嚮往獨立自主，熱衷追求刺激的生活，而且熱愛探索及勇於嘗新，無時無刻準備好抓緊新機會。在這個斜槓族的年代，「all of the above」就是面對選擇的答案。

恒生更為Hazel 設立Instagram戶口，為@hazel_aota。

近日，Hazel 更與炙手可熱的唱作歌手合唱，同時亦在恒生數碼銀行在剛推出的的宣傳片中擔崗演出。全新虛擬 恒生 KOL Hazel 宣傳片： https://www.youtube.com/watch?v=aDqgd0pCslo