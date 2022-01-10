12月份，電子商貿業務包括網購平台及門市業務(不包括HKTVmall 現金券之銷售)平均每日訂單數量41400張，按年升14%，按月跌5.9%，平均訂單值476元，按年跌6.3%，按年跌6.3%，按月升8.9%。

2021年12月份內，曾於 HKTVmall 購物的獨立客戶數量50萬，按年升19.9%，按月升0.8%；每月活躍使用者應用程式為145.7萬，按年升0.48%，按月升0.41%。全年計為128.7萬，按年升16.2%，於20至74人口中滲透率為約 22.6%，按年淨增加18萬名獨立客戶。今年計劃投於與去年相若的市場推廣及宣傳資源，以增加客戶對 HKTVmall 的傾向性。

未來3至5年目標方面，公司稱，於香港藉由 Shoalter 電子商貿方案支援的平台，產生120億至150億元訂單總商品交易額，及於達到120億元的訂單總商品交易額，並配合配送設施的提升後，目標將配送營運成本控制於總商品交易額的10%以下。

為達到目標，需要為多項策略計劃作出投資。此外，集團將尋找新的業務發展機會以拓展全球據點。首個推出的自行研發計劃為自動化零售店及系統，預計於2022年第三季於英國曼徹斯特推出。公司稱，因此將降低短期盈利能力，但稱這對長遠增長潛力及能力非常重要，長遠而言將為股東帶來更佳回報。

今年目標方面，目前電子商貿業務的最後一哩派送時間承諾，即早上9時前落單，將於翌日送到手，但因嚴控配送成本，大約只有35.0%的訂單達到「兩天派送」的目標。公司稱，今年為提升配送能力，上半年將額外投資每月500萬元，以容許90%至95%的訂單符合「兩天派送」的目標。並將截單時間由上午9時推後至下午1時，意即若今天下午1時或之前確定的訂單，將於明天派送。此階段目標於2022年3月或前後推出。

今年下半年，計劃擴大配送設施，增加15萬至25萬平方呎的樓面面積，提供第三方物流服務。首85%最高銷售額的商戶產品(估計約為15萬件產品)將於HKTVmall的自動化配送中心儲存，並於接到客戶訂單後進行執貨。商戶將支付以成本加成為基礎計算的儲存費、執貨及包裝費用。有助提升服務，意思即為於午夜或之前確定的訂單可於翌日早上派送。

電子商貿業務方面，HKTVmall今年全年訂單總商品交易額目標增長14.2%至21.8%至75億至80億元；多媒體廣告收入1.2億元；於2021年9月推出的早鳥優惠，截至2021年底已收到約9000萬元的廣告費用承諾；計入上述提及的市場推廣及宣傳費用，及執行最後一哩服務承諾第一階段及第二階段的額外成本後，經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利不少於5000萬元。

科技業務方面，自行研發的新業務發展「自動化零售店及系統」，其首個推出地點已確定為英國的曼徹斯特。鑑於疫情帶來持續的不確定情況，尤其於可見未來實施的旅遊限制及隔離要求，以及考慮到人才的安全，自動化零售店及系統的首兩至三間試行預計將延至2022年的第三季至第四季推出。

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