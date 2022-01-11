美債息上升，加上聯儲局加息及疫情捲土重來可能危及經濟增長，美股三大指數曾挫逾1%，曾跌最多2.72%的納指其後轉升，道指、標指收市續跌，分別連跌4日及5日。聯儲局主席鮑威爾稱將防止高通脹扎根經濟，後疫情時代的復蘇亦會不同以往。