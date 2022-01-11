疫情及加息憂損經濟 道指跌162點連跌4日、納指挫逾2%後回升
文章日期：2022年1月11日 08:15
美債息上升，加上聯儲局加息及疫情捲土重來可能危及經濟增長，美股三大指數曾挫逾1%，曾跌最多2.72%的納指其後轉升，道指、標指收市續跌，分別連跌4日及5日。聯儲局主席鮑威爾稱將防止高通脹扎根經濟，後疫情時代的復蘇亦會不同以往。
道瓊斯工業平均指數收跌162點，跌幅0.45%，報36068點。標普500指數收跌6點，跌幅0.15%，報4670點。納斯達克綜合指數收漲6點，或0.05%，報14942點。
Nike跌4.16%，報150.44美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低43點，而聯合健康升1.4%，報465元，貢獻道指42點。
科技股方面，蘋果收市報172.19元，升0.01%，谷歌母公司Alphabet收市報2773.39元，升1.2%，亞馬遜收市報3229.72元，跌0.65%，Facebook收市報328.07元，跌1.12%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.49%，報479點。德國DAX指數收跌1.13%，報15768點；法國CAC 40指數跌1.44%，報7115點；英國富時100指數收跌0.54%，報7445點。