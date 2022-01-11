港股ADR跌67點 夜期低水180點 美債息回落 美期續跌 亞股個別發展
文章日期：2022年1月11日 08:58
美債息昨曾升至1.8厘，目前已回落至1.7585厘，美股亦跌幅收窄，納指回升，港股ADR跌67點或0.29%，報23678點，即月恒指夜期跌105點，低水180點，報23567點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.02%，折合報453.31元；阿里巴巴（9988）跌2%，折合報125.04元；美團（3690）跌1.45%，折合報203.61元；匯控（0005）升0.53%，折合報51.97元；建行（0939）跌0.2%，折合報5.74元。
道期現跌0.077%；標期現跌0.04%；納期現跌0.02%。日股現跌0.57%，韓股現升0.26%，澳股現跌0.57%。
今日焦點股份可留意：
環龍控股（2260）上市，定價1.22元。
龍湖（0960）發28億人民幣債券。另，龍湖去年全年合約銷售升7.2%錄2900.9億元。
世茂（0813）澄清，無到期應付的資產擔保證券，正洽售若干物業。
新東方（9901）：創辧人兼董事長俞敏洪微信文章不代表公司觀點。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量年增23%。
恒大（3333）退租深圳總部大樓，內媒：為求節約成本，搬至自有物業辦公。
渣打（2888）溫拓思料今年環球經濟增長可達4.5%，稍遜貿易增長。
裕元工業（0551）上月收益淨額62億元，寶勝國際（3813）收益跌24%。
經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，HKTVmall去年交易遜額目標，今年冀增逾14%，因投資增，短期盈利將降。
保利置業（0119）去年12月合約銷售額增8.6%。
艾德韋宣（9919）與為快科技成立合資公司，推VR營銷業務。
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