恒指低開67點 匯控再破頂 環龍控股上市升4.1%
文章日期：2022年1月11日 09:23
恒指今早低開67點或0.29%，報23678點，成交金額48億元；國指今早低開40點或0.49%，報8325點。恒生科技指數開市報5597點，跌0.5%。
藍籌12隻升，39隻下跌，13隻無升跌。美團（3690）升1.36%，報209.4元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌2.06%，報8.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，17隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報313.4元，升2.42%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報190.7元，跌3.25%。
恒指10天線(23305.95點)升穿20天線(23265.04點)，暫受制於保力加通道頂23748點。科指高於10天線(5528.76點)，受制於20天線(5604.7點)。
康希諾（6185）遭股東折讓9%減持315萬股開市報162.6元，跌8.55%。
環龍控股（2260）上市，定價1.22元。開市報1.27元，升4.1%。
龍湖（0960）發28億人民幣債券。另，龍湖去年全年合約銷售升7.2%錄2900.9億元。開市報40.5元，跌0.86%。
世茂（0813）澄清，無到期應付的資產擔保證券，正洽售若干物業。開市報5.55元，跌0.89%。
新東方（9901）：創辧人兼董事長俞敏洪微信文章不代表公司觀點。開市報13.8元，跌4.17%。
丘鈦科技（1478）上月攝像頭模組銷量年增23%。開市報9.9元，升0.2%。
恒大（3333）退租深圳總部大樓，內媒：為求節約成本，搬至自有物業辦公。開市報1.73元，無升跌。
渣打（2888）溫拓思料今年環球經濟增長可達4.5%，稍遜貿易增長。開市報51.8元，跌0.1%。
裕元工業（0551）上月收益淨額62億元，寶勝國際（3813）收益跌24%。開市報13.12元，無升跌。
經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，HKTVmall去年交易遜額目標，今年冀增逾14%，因投資增，短期盈利將降。開市報8.7元，跌0.34%。
保利置業（0119）去年12月合約銷售額增8.6%。開市報2.17元，升0.93%。
艾德韋宣（9919）與為快科技成立合資公司，推VR營銷業務。無成交，報1.7元。
破頂股表現
破頂股包括，匯控（0005）創52周高，見51.85元，開市報51.85元，升0.29%。
異動股
上升異動股，包括，復銳醫療（1696）開市報10.98元，升6.4%；再鼎醫藥（9688）開市報448.6元，升6.05%；中國置業（0736）開市報0.45元，升5.88%；環龍控股（2260）開市報1.27元，升4.1%；時代天使（6699）開市報251元，升3.46%；綠城管理控股（9979）開市報5.15元，升3.41%；普拉達（1913）開市報49元，升2.83%；中通快遞（2057）開市報225元，升2.74%；亞盛醫藥（6855）開市報27.2元，升2.64%；偉易達（0303）開市報62.55元，升2.46%；嗶哩嗶哩（9626）開市報313.4元，升2.42%。
下跌異動股，包括，康希諾生物（6185）開市報162.6元，跌8.55%；中國有贊（8083）開市報0.44元，跌7.37%；謝瑞麟（0417）開市報1.1元，跌6.78%；理想汽車（2015）開市報108元，跌6.01%；Dynam（6889）開市報6.67元，跌4.99%；小鵬汽車（9868）開市報167元，跌4.68%；禹洲（1628）開市報0.69元，跌4.17%；晶門半導體（2878）開市報0.81元，跌3.57%；金斯瑞（1548）開市報31元，跌3.43%；攜程集團（9961）開市報190.7元，跌3.25%。
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