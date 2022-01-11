港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止8連跌 重上0.137%
文章日期：2022年1月11日 11:17
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止8連跌，升0.94點子至0.13762%。
港元現報7.7968元貶值18點子，曾貶值最多22點子，報7.7972元，亦曾升值最多1點子，報7.7949元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.96點子至0.09893%；1星期HIBOR升3.03點子至0.08881%；2星期HIBOR升1.89點子至0.0881%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.02點子至0.24321%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.3181%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.4325%。
美元指數現報95.881貶值0.11點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報0.10529%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0323%，終止連續7日收窄，利差是2022年1月05日後最高，當日差距為0.0346%
對上一次終止連續7日收窄，是2021年12月30日，當日利差報0.0911%。
其他報道
新加坡數據顯示 科興疫苗接種者感染死亡率最高 Moderna最低
港股ADR跌67點 夜期低水180點 美債息回落 美期續跌 亞股個別發展