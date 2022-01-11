港元現報7.7968元貶值18點子，曾貶值最多22點子，報7.7972元，亦曾升值最多1點子，報7.7949元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.96點子至0.09893%；1星期HIBOR升3.03點子至0.08881%；2星期HIBOR升1.89點子至0.0881%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.02點子至0.24321%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.3181%；12個月期HIBOR跌0.14點子至0.4325%。

美元指數現報95.881貶值0.11點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報0.10529%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0323%，終止連續7日收窄，利差是2022年1月05日後最高，當日差距為0.0346%

對上一次終止連續7日收窄，是2021年12月30日，當日利差報0.0911%。

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