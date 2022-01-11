【有片：選股王】中外運業務現增長 上望料2.75元有阻力
文章日期：2022年1月11日 13:12
恒指低開後最多跌145點、低見23600點回升，半日收報23,833點，倒升87點或0.37%。大市半日成交708億元。
科網股個別發展，京東（9618）、快手（1024）升2%、3%。內房物管繼續反彈，中國海外發展（0688）、碧桂園服務（6098）升3%、4%。水泥、鋁鋼銅、玻璃等建材股亦做好。鋁股保持強勁，中鋁（2600）升兩個多月高位。金融股向好。生物科技、醫藥或醫療設備股仍有追捧。電力股反彈。不過，電動車概念有沽壓，長城汽車（2333）、小鵬（9868）跌逾2%。
此外，航運物流運輸股，圖通（6123）中通（2057）升逾半成。國家郵政局發佈有關快遞市場管理辦法修訂草案意見，再次強調不得低於成本價格提供快遞服務，緩和行業之間劇烈競爭。綜合物流服務提供商中外運（0598）今早升近4%遜色。但公司已形成全網運營佈局，去年各板塊業務量基本呈現增長態勢，特別是空運通道及海運代理業務量增長較好。基本面較為穩健。股價經過近兩個月築底，走勢逐步改善，今早蠢蠢欲動向上，上望料於2.75元有初步阻力。短線以跌穿10天線作為止蝕。
劉思明