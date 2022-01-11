鄭志剛指出，因應新發展，業界有需要展開全面教育，孕育可醞釀創意、發明及共享的投資平台，創造供各界平等的機會，可以涉足沉浸式科技，讓各界可以數碼化及個人化的方式，適應在線上交易、改進效率的新常態。尤其最近興起元宇宙，更改寫過往中心化擁有的概念，讓每個人均在線上發聲，甚至建立虛擬的身份去彼此溝通，從中容許發明、新設計，減少了差旅的需要，甚至可以改善安全度。他認為，有需要與新一代去共存，因此他們有需要在課堂以外，去教育年青人發展及改進生活，藉此應對環境、氣候轉變、公共衛生的需要。

在新世界發展方面，鄭志剛稱，他們在發展過程中，ESG已成為他們的DNA之一部份，當中不限於在發電方面遠離傳統火力發電，甚至在財務安排上，已經進行了200億元的可持續金融融資。因此他認為，現時業界有需要著手作思想上的改變，並要認為可持續發展非零和遊戲，而是有利所有人，因此有需要現時採取行動，並且呼籲下一代去參與。