鄭志剛：ESG理念融合各方面 新世界已進行200億可持續金融融資
文章日期：2022年1月11日 18:27
新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛出席《亞洲金融論壇2022》家族辦公室研討會並發表講辭，經歷具備挑戰的2021年，現時是好的時機去規劃未來及了解大家需要甚麼，當中可持續發展是其一，並且需要將ESG（環境、社會責任及管治）理念融合到各方各面，當中涵蓋營運、供應鏈管理、行政決策甚至匯報領域。他相信，隨著ESG興起，家族有需要隨之思考去如何創造價值，並需採用多方面的方法，與Covid世代講究可持續發展及影響力投資結合，融入到生活的各方各面，包括消費及投資。
鄭志剛指出，因應新發展，業界有需要展開全面教育，孕育可醞釀創意、發明及共享的投資平台，創造供各界平等的機會，可以涉足沉浸式科技，讓各界可以數碼化及個人化的方式，適應在線上交易、改進效率的新常態。尤其最近興起元宇宙，更改寫過往中心化擁有的概念，讓每個人均在線上發聲，甚至建立虛擬的身份去彼此溝通，從中容許發明、新設計，減少了差旅的需要，甚至可以改善安全度。他認為，有需要與新一代去共存，因此他們有需要在課堂以外，去教育年青人發展及改進生活，藉此應對環境、氣候轉變、公共衛生的需要。
在新世界發展方面，鄭志剛稱，他們在發展過程中，ESG已成為他們的DNA之一部份，當中不限於在發電方面遠離傳統火力發電，甚至在財務安排上，已經進行了200億元的可持續金融融資。因此他認為，現時業界有需要著手作思想上的改變，並要認為可持續發展非零和遊戲，而是有利所有人，因此有需要現時採取行動，並且呼籲下一代去參與。