國泰指，在符合相關規定下，國泰機艙服務員於2021年7月至12月期間如常執勤客機航班離港，然後在海外航點短暫停留，期間完全與社區隔離，其後再經只載貨客機返港。期間，國泰航空一直遵守相關規定，運作清晰透明，並向當局提交準確紀錄。

國泰強調，直至2021年12月底為止，國泰所採用的運作程序，令國泰能夠安全地維持香港與世界各地的聯繫，確保供應鏈和貨運暢通，同時有效阻截2019冠狀病毒病進入社區。國泰機組人員時刻需要遵守極為嚴格的健康防護措施，在醫學監察下進行家居隔離和接受恆常檢測。

12月29日更新規定 客機或貨機回港均要隔離

隨著Omicron變異病毒株的出現，全球以至香港的疫情在過去數星期出現急劇變化。當局在2021年12月29日更新相關規定，國泰航空亦隨即更改運作程序。由該日開始，所有於客機或貨機上執勤並曾在海外地區停留的機組人員，回港後必須入住指定檢疫酒店完成隔離。

因應疫情的最新情況，國泰航空會與有關當局繼續檢視和調整運作程序，確保集團為員工提供安全的工作環境。

集團強調，自疫情爆發以來，國泰一直支持及遵守港府的防疫措施和規定，在竭力提供更多航班服務之餘，亦盡力維護員工、顧客及社區的安全和健康。所有國泰機組人員均已全面接種疫苗。