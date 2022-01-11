徐可強今日在記者會上稱，集團去年在被制裁下先後從紐交所及多倫多證交所退市，雖未有對生產營收造成影響，惟令股東結構出現變化，原本佔整體逾7成的歐美股東因而需要離場，因而造成股價大幅波動。他直言「現時股價被嚴重低估」。

集團在公告中承諾，2022至2024年，全年每股股息不低於70港仙，以今日收市價計，股息率相等於高達8厘，亦一舉更令股息回復至疫情前水平。另集團表示，將於2021年末期普通股息的基礎上，加派上市20周年特別股息。

中海油股價今日收報8.57元，微升0.35%，自去年初的高位以來已累跌近兩成，但踏入1月份股價回勇，本月至今累升逾6%。集團原計劃去年底回A，徐可強指目前進展順利，但暫無明確時間表。