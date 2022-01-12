聯儲局主席鮑威爾承諾必要時將加息更多次以遏制通脹，縮表也會比以往更快更早，市場憧憬經濟擴張延長，美股向上，標指終止5連跌，納指連升2日，是3周以來首次連升2日。彭博社報道，市場定價幾乎已經反映了3月份加息的預期，並且縮表預計也將在加息後不久進行，聯儲局進一步提前緊縮的預期幾乎不存在，10年期美債息隔晚回落至1.7357%。