市場憧憬經濟擴張 美債息回落 美股向上 道指升183點
文章日期：2022年1月12日 08:15
聯儲局主席鮑威爾承諾必要時將加息更多次以遏制通脹，縮表也會比以往更快更早，市場憧憬經濟擴張延長，美股向上，標指終止5連跌，納指連升2日，是3周以來首次連升2日。彭博社報道，市場定價幾乎已經反映了3月份加息的預期，並且縮表預計也將在加息後不久進行，聯儲局進一步提前緊縮的預期幾乎不存在，10年期美債息隔晚回落至1.7357%。
道瓊斯工業平均指數收漲183點，升幅0.51%，報36252點。標普500指數收漲42點，升幅0.92%，報4713點。納斯達克綜合指數收漲210點，或1.41%，報15153點。
波音升3.21%，報216.02美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻44點，而麥當勞跌0.87%，報262.12元，拖低道指15點。
科技股方面，蘋果收市報175.08元，升1.67%，谷歌母公司Alphabet收市報2794.72元，升0.76%，亞馬遜收市報3307.24元，升2.4%，Facebook收市報334.37元，升1.92%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.85%，報483點。德國DAX指數收漲1.11%，報15941點；法國CAC 40指數漲0.96%，報7183點；英國富時100指數收漲0.62%，報7491點。