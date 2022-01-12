市場預期今年加息3至4次，不過張惠峰認為加息在經濟層面並不能配合，目前通脹由供應鏈問題引起，解決後可緩和供需問題，而且美國經濟並未好得可支持多次加息，一旦加息股市亦會對此有反應，因此認為今年聯儲局只有加息1至2次。他提醒投資者應熟悉所投資的公司，亦要作好資產配置，除進取投資也要有收息的配置。

去年中概股重挫，不過近期已開始回升，張惠峰認為中美地緣政治影響持續，難在短期內解決，認為在美上市中概股仍不應沾手。

張惠峰看好今年6個主題，包括元宇宙、金融，看好的公司包括蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Nvidia（美：NVDA）、AMD（美：AMD）、高盛（美：GS）、摩根士丹利（美：MS），亦包括SaaS、穩定收息主題和疫情復蘇主題。

他亦看好電動車主題，不過他指不少有技術的公司進入電動車市場，車廠或要面對中資電動車燒錢降價搶市場，因此較不看好車廠，但看好上游服務廠商，包括充電摏EVgo（美：EVGO）、鋰電製造商Albemarle（美：ALB）、自動導航雷達Luminar（美：LAZR）。

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