美通脹符預期破頂 美股向上 納指3連升 道指升38點
文章日期：2022年1月13日 08:15
美國去年消費者價格指數飆升7%，創下39年來最大升幅，數據符合預期，美股向上，納指連升3日。被提名為副主席的聯儲會理事布雷納德表示，遏制過高的通脹是緊迫任務。克利夫蘭聯儲行長重申支持3月加息，認為縮表應儘快進行，但不能擾亂金融市場
道瓊斯工業平均指數收漲38點，升幅0.11%，報36290點。標普500指數收漲13點，升幅0.29%，報4726點。納斯達克綜合指數收漲34點，或0.24%，報15188點。
聯合健康升1.01%，報473.72美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而高盛跌3.16%，報390.31元，拖低道指83點。
科技股方面，蘋果收市報175.53元，升0.25%，谷歌母公司Alphabet收市報2828.61元，升1.21%，亞馬遜收市報3304.14元，跌0.09%，Facebook收市報333.26元，跌0.33%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.65%，報486點。德國DAX指數收漲0.43%，報16010點；法國CAC 40指數漲0.75%，報7237點；英國富時100指數收漲0.81%，報7551點。