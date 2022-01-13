美國去年消費者價格指數飆升7%，創下39年來最大升幅，數據符合預期，美股向上，納指連升3日。被提名為副主席的聯儲會理事布雷納德表示，遏制過高的通脹是緊迫任務。克利夫蘭聯儲行長重申支持3月加息，認為縮表應儘快進行，但不能擾亂金融市場