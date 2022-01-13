港股ADR升169點 夜期高水88點 美期、美債息升 亞股個別發展
文章日期：2022年1月13日 08:53
美股向上，港股ADR升169點或0.69%，報24572點，即月恒指夜期升168點，高水88點，報24490點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.39%，折合報487.51元；阿里巴巴（9988）升0.64%，折合報133.85元；美團（3690）升1.39%，折合報230.15元；匯控（0005）升1.28%，折合報53.43元；建行（0939）升0.23%，折合報5.81元。
道期現升0.033%；標期現升0.005%；納期現跌0.007%。美國10年期債息現升0.51%或0.0089厘，報1.7517厘。日股現跌0.57%，韓股現升0.02%，澳股現升0.46%。
今日焦點股份可留意：
迅銷（6288）今公布季績。
希瑪眼科（3309）折讓9.7%配股，大股東持股降至55.4%。
融創中國（1918）折讓15.3%配股，籌45億。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmall：新增竹篙灣隔離中心派送點，訂滿100元免費送貨。。
華潤置地（1109）上月合同銷售升16%，去年全年賣樓收入增一成。
香港小輪（0050）擬參與醫學美容及醫療診所業務。
中石油發（0857）盈喜，料去年純利按年升最多3.9倍。
惠理集團（0806）發盈警，料去年股東應佔合併純利削67%。
其他報道