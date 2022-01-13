恒指今早高開159點或0.66%，報24561點，創去年11月25日後新高，及逼近100天線(24659.48點)。大市成交金額76億元；國指今早高開38點或0.46%，報8651點。恒生科技指數開市報5920點，升0.35%，逼近50天線(5975.93點)。