恒指高開159點 再創個半月高 逼近100天線
文章日期：2022年1月13日 09:24
恒指今早高開159點或0.66%，報24561點，創去年11月25日後新高，及逼近100天線(24659.48點)。大市成交金額76億元；國指今早高開38點或0.46%，報8651點。恒生科技指數開市報5920點，升0.35%，逼近50天線(5975.93點)。
藍籌28隻升，10隻下跌，26隻無升跌。藥明生物（2269）升2.05%，報94.65元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌0.66%，報22.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，8隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報23.45元，升1.74%；跌幅最大的是京東（9618）開市報298.2元，跌2.29%。
迅銷（6288）今公布季績。無成交，報41.7元。
希瑪眼科（3309）折讓9.7%配股，大股東持股降至55.4%。開市報6.6元，跌8.08%。
融創中國（1918）折讓15.3%配股，籌45億。開市報10.04元，跌14.92%。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmall：新增竹篙灣隔離中心派送點，訂滿100元免費送貨。。無成交，報7.84元。
華潤置地（1109）上月合同銷售升16%，去年全年賣樓收入增一成。開市報36.85元，升0.96%。
香港小輪（0050）擬參與醫學美容及醫療診所業務。開市報6.66元，跌0.75%。
中石油發（0857）盈喜，料去年純利按年升最多3.9倍。開市報3.88元，升1.57%。
惠理集團（0806）發盈警，料去年股東應佔合併純利削67%。開市報3.9元，跌1.27%。
破頂股表現
破頂股包括，微博（9898）創上市新高，見272.2元，開市報272.2元，升1.57%；匯控（0005）創52周高，見53.05元，開市報53.05元，升0.57%；新灃集團（1223）創52周高，見1.1元，開市報1.1元，升0.92%。
破底股方面
破底股包括，環龍控股（2260）創上市新低，見1.21元，開市報1.21元，跌0.82%。
異動股
上升異動股，包括，都市麗人（2298）開市報0.54元，升8%；紫金礦業（2899）開市報10.28元，升5.76%；聯易融（9959）開市報7.34元，升4.86%；裕承科金（0279）開市報0.235元，升4.44%；晶門半導體（2878）開市報0.86元，升3.61%；培力控股（1498）開市報0.88元，升3.53%；飛達帽業（1100）開市報1.78元，升3.49%；恒大汽車（0708）開市報4.17元，升3.47%；中海油服（2883）開市報7.32元，升2.66%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.205元，升2.5%；粤海置地（0124）開市報0.83元，升2.47%。
下跌異動股，包括，融創（1918）開市報10.04元，跌14.92%；希瑪眼科（3309）開市報6.6元，跌8.08%；易緯集團（3893）開市報0.249元，跌7.78%；融創服務（1516）開市報7.9元，跌5.05%；縱橫遊（8069）開市報0.28元，跌3.45%；世茂集團（0813）開市報5.26元，跌3.13%；禹洲（1628）開市報0.7元，跌2.78%；旭輝（0884）開市報5.07元，跌2.69%；旭輝永升服務（1995）開市報12.42元，跌2.66%；龍光地產（3380）開市報6.26元，跌2.34%。