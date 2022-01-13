公司指，倘無法履行其償還到期債務的責任或與其相關債權人就其借款的續期或延期或任何相關替代安排達成協議，則可能對集團的業務、前景、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。

公司指，目前正等待法律訴訟的聆訊結果以及公司有能力提取上述8800萬美元備用融資，概不保證集團將能夠履行其於融資安排下的到期財務責任。

董事會正繼續與其往來銀行、Dream Cruises Holding Limited（公司間接非全資附屬公司）的股東合夥人及專業顧問商討，評估集團可用的選項。

雲頂香港今早低見0.32元，是2021年2月16日0.3元後最低。現報0.375元，跌48.63%。