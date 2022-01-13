港元現報7.7923元貶值14點子，曾貶值最多17點子，報7.7926元，亦曾升值最多5點子，報7.7904元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.95點子至0.08369%；1星期HIBOR跌0.83點子至0.08881%；2星期HIBOR跌0.76點子至0.08881%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.24036%；6個月期HIBOR升0.03點子至0.31524%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.43179%。

美元指數現報94.98升值0.065點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.113%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0216%，連續2日收窄，利差是2021年11月30日後最低，當日差距為0.008%。

對上一次連續2日收窄，是2022年1月3日，當日利差報0.048%。

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