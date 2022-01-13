昨天急升的科技股普遍有回吐，京東（9618）嗶哩嗶哩（9626）跌4%、5%。融創（1918）折讓逾15%配股集資約45億元，股價曾經逾跌愈兩成再創新低，連帶其他內房及物管股有沽壓。不過，中資金融股向好，平安（2318）、郵儲行（1658）升逾1%。中資券商亦有追捧。此外，炒通脹炒經濟復蘇的石油煤炭、金屬礦石、航運做好。個別風電燃氣、體育用品、餐飲及家電等消費股也做好。

中資金融股向好，友邦（1299）也值得留意。去年6月友邦公布投資於中郵人壽保險的交易已獲監管批准並且已經完成。友邦向中郵保險投資約120億元人民幣取得約25%股權，交易令友邦可以擴大中國分銷渠道、拓寬市場，而中郵保險在增資後可以提升償付能力，提高業務價值，雙方可以形成互補優勢。

此外，據外電報道，友邦考慮出售部分澳洲壽險資產，預計可以套現數億美元。集團趁全球貨幣步入緊縮周期整理投資組合，有助釋放價值及提升效益。股價方面，友邦今早升穿50天線，走勢進一步改善。該股去年8月中跌穿平台平後反覆向下尋底，形成下降軌，目前關鍵阻力約84元，倘能突破，調整有望結果並展開升浪。止蝕位可設於20天線約80元。

劉思明

投資版副主編