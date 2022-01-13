約43%受訪者預期本港GDP要到2023年才回復至疫前水平；23%受訪者則認為可於今年完結前實現。

至於對今年本港經濟最重要的正面因素，受訪者首選三項分別為「重開口岸」（72%）、「中國經濟反彈」（45%）及「國家十四五規劃與大灣區發展」（42%）。而受訪者認為對今年本港經濟最需留意負面因素首三項為「新冠肺炎疫情」（75%）、「中美經貿糾紛」（75%）及「外圍經濟增長放緩」（53%）。

有關「中美經貿糾紛」的負面影響，53%受訪者認為會減慢全球經濟增長，佔比按年升16個百分點，而32%受訪者認為會減慢中國經濟增長，按年跌22個百分點，調查認為這反映受訪者對中國能應對中美經貿糾紛信心增強，相反受訪者更擔心中美經貿糾紛對環球經濟的負面影響。

特許公認會計師公會香港分會會長陳婉真表示，香港在防疫抗疫取得大致成功，令經營環境趨向穩定，故大部分受訪者認為整體經濟已走出谷底。

另外，陳表示，分會已就財政預算案提交建議，包括就稅項方面推年度虧損轉回，即企業若今年虧損，可抵銷在去年因盈利所繳付的稅；集團旗下若有多個附屬公司，各附屬公司有賺蝕，能否有稅務對沖安排；亦建議續推行電子消費券以刺激本土消費帶動經濟。

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