ACCA調查：43%受訪者料本港GDP明年才回復疫前水平
文章日期：2022年1月13日 12:53
特許公認會計師公會（ACCA）香港分會去年12月訪問了170名會員，涵蓋來自不同行業、公司規模及年齡層的財務及會計專業人士，結果顯示受訪者對今年經濟增長審慎樂觀，85%受訪者認為今年本地生產總值會出現正增長，當中認為增長幅度介乎0至1.9%、2至3.9%及高於4%，分別佔比44%、35%及6%。與對上一年調查中有53%受訪者預期去年GDP負增長相比，反映今年的受訪者認為香港經濟最壞時候已過，對前景看法恢復正面。
約43%受訪者預期本港GDP要到2023年才回復至疫前水平；23%受訪者則認為可於今年完結前實現。
至於對今年本港經濟最重要的正面因素，受訪者首選三項分別為「重開口岸」（72%）、「中國經濟反彈」（45%）及「國家十四五規劃與大灣區發展」（42%）。而受訪者認為對今年本港經濟最需留意負面因素首三項為「新冠肺炎疫情」（75%）、「中美經貿糾紛」（75%）及「外圍經濟增長放緩」（53%）。
有關「中美經貿糾紛」的負面影響，53%受訪者認為會減慢全球經濟增長，佔比按年升16個百分點，而32%受訪者認為會減慢中國經濟增長，按年跌22個百分點，調查認為這反映受訪者對中國能應對中美經貿糾紛信心增強，相反受訪者更擔心中美經貿糾紛對環球經濟的負面影響。
特許公認會計師公會香港分會會長陳婉真表示，香港在防疫抗疫取得大致成功，令經營環境趨向穩定，故大部分受訪者認為整體經濟已走出谷底。
另外，陳表示，分會已就財政預算案提交建議，包括就稅項方面推年度虧損轉回，即企業若今年虧損，可抵銷在去年因盈利所繳付的稅；集團旗下若有多個附屬公司，各附屬公司有賺蝕，能否有稅務對沖安排；亦建議續推行電子消費券以刺激本土消費帶動經濟。
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