美股回吐兩連陰 道指跌176點
文章日期：2022年1月14日 08:15
美國總統拜登提名的聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）暗示有可能最早3月加息，稱聯儲局有「強有力」工具來控制通脹；費城和芝加哥聯儲行長亦預計今年將會加息三到四次，美股下跌，三大指數連續第2日陰燭。數據方面，美國12月PPI漲幅低於預期，顯示通脹壓力正開始減弱。上周首次申請失業救濟人數升至11月中旬以來最高，或表明疫情反彈導致失業人數增加。
道瓊斯工業平均指數收跌176點，跌幅0.49%，報36113點。標普500指數收跌67點，跌幅1.43%，報4659點。納斯達克綜合指數收跌381點，或2.52%，報14806點。
微軟跌4.23%，報304.8美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低88點，而波音升2.97%，報223.9元，貢獻道指42點。
科技股方面，蘋果收市報172.19元，跌1.9%，谷歌母公司Alphabet收市報2771.74元，跌2.01%，亞馬遜收市報3224.28元，跌2.41%，Facebook收市報326.48元，跌2.03%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.04%，報486點。德國DAX指數收漲0.14%，報16031點；法國CAC 40指數跌0.5%，報7201點；英國富時100指數收漲0.17%，報7563點。