美國總統拜登提名的聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）暗示有可能最早3月加息，稱聯儲局有「強有力」工具來控制通脹；費城和芝加哥聯儲行長亦預計今年將會加息三到四次，美股下跌，三大指數連續第2日陰燭。數據方面，美國12月PPI漲幅低於預期，顯示通脹壓力正開始減弱。上周首次申請失業救濟人數升至11月中旬以來最高，或表明疫情反彈導致失業人數增加。