個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.42%，折合報463.71元；阿里巴巴（9988）跌3.26%，折合報127.89元；美團（3690）跌3.51%，折合報218.26元；匯控（0005）升1.62%，折合報54.52元；建行（0939）跌0.5%，折合報5.86元。

道期現升0.047%；標期現升0.01%；納期現升0.03%。美國10年期債息隔晚回落，曾跌至1.6918厘，現升1.23%或0.0211厘，報1.7252厘；日股現跌1.13%，韓股現跌0.73%，澳股現跌0.93%。

今日焦點股份可留意：

金力永磁（6680）今上市，定價33.8元。

中信証券（6030）AH股10供1.5，H股供股價折讓15%，共籌279億人民幣。

信達（1359）「商業考慮」為由，突取消60億人幣入股螞蟻金融。

恒大（3333）45億人幣境內債回售債券兌付日及付息日推遲半年至7月8日。

里昂：機場11 SKIES辦公大樓將開業，予新世界（0017）「買入」評級。

特步（1368）CEO丁水波指謝霆鋒是代言人兼股東，兩人重現20年前合照。

花旗：澳門1月首9天貴賓博彩收入按月跌五成。

德昌電機（0179）：第三季度營業額跌7%，通脹為營業溢利帶來壓力。

酒店業艱難，遠東發展（0035）旗下帝盛酒店逆市加薪派花紅。

證監對皓天財經（1260）展開紀律研訊。

德視佳（1846）發盈喜，料去年純利升至少一倍。

莎莎（0178）上季港澳同店銷售升7.8%。

金管局研監管加密資產，BC科技集團（0863）：難以籠統稱規管所有NFT。

Nike、寶勝國際（3813）作進一步戰略合作，打通會員服務體系。

碧桂園（2007）3億美元潛在可轉債未能吸引到足夠需求。

標普：撤銷世茂集團（0813）的B-信用評級。