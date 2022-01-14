恒指低開243點 科技股拖累 匯控再破頂 金力永磁潛水8.8%
文章日期：2022年1月14日 09:26
恒指今早隨外圍低開243點或1%，報24185點，成交金額31億元；國指今早低開118點或1.38%，報8483點。恒生科技指數開市報5649點，跌2.54%。科技股拖低大市，金融股續撐市，匯控（0005）再破頂，伙友邦（1299）、建行（0939）齊齊減少「ATM」對大市的拖累。
藍籌19隻升，36隻下跌，9隻無升跌。龍湖（0960）升2.84%，報41.7元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌4.95%，報215元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，25隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報40.8元，升1.24%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報292.4元，跌7.41%。
恒指重返保力加通道頂(24281.71點)之內，暫高於50天線(24014.18點)，續低於100天線(24651.52點)。科指高於10天線(5603.75點)及20天線(5598.01點)。
金力永磁（6680）今上市，定價33.8元。開市報30.8元，跌8.88%。
中信証券（6030）AH股10供1.5，H股供股價折讓15%，共籌279億人民幣。開市報20.5元，跌1.44%。
信達（1359）「商業考慮」為由，突取消60億人幣入股螞蟻金融。開市報1.35元，跌11.18%。
恒大（3333）45億人幣境內債回售債券兌付日及付息日推遲半年至7月8日。開市報1.65元，升1.85%。
里昂：機場11 SKIES辦公大樓將開業，予新世界（0017）「買入」評級。開市報30.85元，無升跌。
特步（1368）CEO丁水波指謝霆鋒是代言人兼股東，兩人重現20年前合照。開市報12.84元，跌0.77%。
花旗：澳門1月首9天貴賓博彩收入按月跌五成。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.2元，升2.11%；美高梅中國（2282）收報4.56元，無升跌；澳博（0880）收報4.97元，跌0.4%；永利澳門（1128）收報6.28元，升0.32%；銀河娛樂（0027）收報40.45元，跌0.49%；金沙中國（1928）收報17元，跌0.58%。
德昌電機（0179）：第三季度營業額跌7%，通脹為營業溢利帶來壓力。無成交，報16.54元。
酒店業艱難，遠東發展（0035）旗下帝盛酒店逆市加薪派花紅。無成交，報2.87元。
證監對皓天財經（1260）展開紀律研訊。無成交，報0.3元。
德視佳（1846）發盈喜，料去年純利升至少一倍。開市報9.25元，升3.93%。
莎莎（0178）上季港澳同店銷售升7.8%。無成交，報1.57元。
金管局研監管加密資產，BC科技集團（0863）：難以籠統稱規管所有NFT。無成交，報9.83元。
Nike、寶勝國際（3813）作進一步戰略合作，打通會員服務體系。無成交，報1.19元。
碧桂園（2007）3億美元潛在可轉債未能吸引到足夠需求。開市報6.61元，無升跌。
標普：撤銷世茂集團（0813）的B-信用評級。開市報4.89元，跌0.61%。
破頂股表現
破頂股包括，匯控（0005）創52周高，見54.35元，開市報54.35元，升1.3%。
破底股方面
破底股包括，時代天使（6699）創上市新低，見227元，開市報227元，跌0.96%。
異動股
上升異動股，包括，協同通信（1613）開市報0.216元，升14.89%；WAC（8619）開市報0.076元，升5.56%；春立醫療（1858）開市報14.04元，升5.41%；帝國科技（0776）開市報17.72元，升4.24%；裕承科金（0279）開市報0.229元，升4.09%；喆麗控股（2209）開市報1.54元，升4.05%；德視佳（1846）開市報9.25元，升3.93%；雲頂新耀（1952）開市報36.25元，升2.84%；龍湖（0960）開市報41.7元，升2.84%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報13.16元，升2.81%。
下跌異動股，包括，中國信達（1359）開市報1.35元，跌11.18%；金力永磁（6680）開市報30.8元，跌8.88%；嗶哩嗶哩（9626）開市報292.4元，跌7.41%；俄鋁（0486）開市報7.8元，跌5.45%；華住集團（1179）開市報26.8元，跌4.96%；美團（3690）開市報215元，跌4.95%。
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