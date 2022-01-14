恒指半日跌250點或1.03%，報24179點，成交金額653億元；國指跌127點或1.48%，報8475點。恒生科技指數收報5690點，跌1.83%。

藍籌19隻升，40隻下跌，5隻無升跌。石藥（1093）升4.06%，收報9.73元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌4.51%，收報40.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報41.6元，升3.23%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報292.6元，跌7.35%。

恒指重回保力加通道頂(24285.69點)之內，續高於50天線(24014.05點)，低於100天線(24651.45點)。科指仍高於10天線(5607.9點)、20天線(5600.08點)，距離50天線(5959.77點)仍有一段距離。

北水南下合計淨流入22.35億元，較上日增加66.95%，連續第8日流入，累計流入213.71億元，對上一次連續8日淨流入是2021年12月3日。南水北上合計淨流入8.63億元人民幣，終止連續1日流出。

德國聯邦網絡安全監管機構：無證據證明小米（1810）手機具審查功能。收報18.4元，跌1.5%。

盒馬擬集資778億，阿里（9988）天價反壟斷罰款後首次股權融資。阿里收報127.2元，跌3.78%。

匯豐持新疆天業股份，英國議員籲制裁，匯控（0005）創52周高，見54.7元，收報54.5元，升1.58%。

長和（0001）旗下Wind Tre據報擬剝離網絡基礎設施業務。收報54.75元，跌0.45%。

螞蟻增資觸礁，A股魚躍醫療亦暫緩增資。早前有公布增資的舜宇（2382）收報217.6元，無升跌。

融創（1918）去年底持現金1600億，足應付債務和項目開發需求。收報9.25元，升1.31%。

金力永磁（6680）今上市，定價33.8元。收報28.95元，跌14.35%。

中信証券（6030）AH股10供1.5，H股供股價折讓15%，共籌279億人民幣。收報19.74元，跌5.1%。

信達（1359）「商業考慮」為由，突取消60億人幣入股螞蟻金融。收報1.37元，跌9.87%。

恒大（3333）45億人幣境內債回售債券兌付日及付息日推遲半年至7月8日。收報1.64元，升1.23%。

里昂：機場11 SKIES辦公大樓將開業，予新世界（0017）「買入」評級。收報30.85元，無升跌。

特步（1368）CEO丁水波指謝霆鋒是代言人兼股東，兩人重現20年前合照。收報12.7元，跌1.85%。

花旗：澳門1月首9天貴賓博彩收入按月跌五成。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報9元，跌0.11%；美高梅中國（2282）收報4.41元，跌3.29%；澳博（0880）收報4.99元，無升跌；永利澳門（1128）收報6.21元，跌0.8%；銀河娛樂（0027）收報40.55元，跌0.25%；金沙中國（1928）收報16.9元，跌1.17%。

德昌電機（0179）：第三季度營業額跌7%，通脹為營業溢利帶來壓力。收報16.42元，跌0.73%。

酒店業艱難，遠東發展（0035）旗下帝盛酒店逆市加薪派花紅。收報2.87元，無升跌。

證監對皓天財經（1260）展開紀律研訊。收報0.3元，無升跌。

德視佳（1846）發盈喜，料去年純利升至少一倍。收報8.99元，升1.01%。

莎莎（0178）上季港澳同店銷售升7.8%。收報1.58元，升0.64%。

金管局研監管加密資產，BC科技集團（0863）：難以籠統稱規管所有NFT。收報10元，升1.73%。

Nike、寶勝國際（3813）作進一步戰略合作，打通會員服務體系。收報1.18元，跌0.84%。

碧桂園（2007）3億美元潛在可轉債未能吸引到足夠需求。見52周低6.35元，收報6.38元，跌3.48%。

標普：撤銷世茂集團（0813）的B-信用評級。收報4.92元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見211.6元，收報210.8元，升5.4%；匯控（0005）創52周高，見54.7元，收報54.5元，升1.58%；新灃集團（1223）創52周高，見1.29元，收報1.18元，跌1.67%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見3.03元，收報3.05元，跌2.87%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.1元，收報1.17元，升2.63%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見400元，收報401元，跌6.79%；微泰醫療（2235）創上市新低，見19.2元，收報20.5元，升2.5%；先瑞達醫療（6669）創上市新低，見9.88元，收報9.98元，跌0.8%；順豐同城（9699）創上市新低，見12.42元，收報12.54元，跌4.71%；時代天使（6699）創上市新低，見220元，收報222.2元，跌3.05%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.62元，收報2.67元，跌1.11%；比高（8220）創上市新低，見0.021元，收報0.021元，跌8.7%；康耐特光學（2276）創上市新低，見4.1元，收報4.27元，升1.67%；宇華教育（6169）見52周低2.36元，收報2.38元，跌2.06%；IGG（0799）見52周低4.65元，收報4.77元，升0.85%；心動公司（2400）見52周低32.4元，收報33.65元，升0.6%；碧桂園（2007）見52周低6.35元，收報6.38元，跌3.48%；雄岸科技（1647）見52周低0.176元，收報0.176元，跌1.68%；雅士利國際（1230）見52周低0.49元，收報0.5元，跌1.96%；德永佳集團（0321）見52周低1.48元，收報1.48元，跌0.67%；中國有贊（8083）見52周低0.34元，收報0.355元，跌10.13%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，跌2.17%。

異動股

上升異動股，包括，遠見控股（0862）收報0.25元，升25%；揚科集團（1460）收報0.37元，升19.35%；WAC（8619）收報0.085元，升18.06%；世紀睿科（1450）收報1.34元，升9.84%；恒大汽車（0708）收報3.79元，升9.54%；協同通信（1613）收報0.204元，升8.51%；雲頂香港（0678）收報0.345元，升7.81%；包浩斯（0483）收報0.72元，升7.46%；米蘭站（1150）收報0.3元，升7.14%；君實生物（1877）收報49.5元，升7.03%；當代置業（1107）收報0.188元，升6.82%。

下跌異動股，包括，金力永磁（6680）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，收報28.95元，跌14.35%；騰盛博藥（2137）收報22.3元，跌11.86%；網上車市（1490）收報0.66元，跌10.81%；中國有贊（8083）見52周低0.34元，收報0.355元，跌10.13%；中國信達（1359）收報1.37元，跌9.87%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.175元，跌9.79%；比高（8220）創上市新低，見0.021元，收報0.021元，跌8.7%；金匯（8160）收報0.057元，跌8.06%；1957 & Co.（8495）收報0.295元，跌7.81%；嗶哩嗶哩（9626）收報292.6元，跌7.35%。

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