科技股繼續回吐，騰訊（0700）美團（3690）阿里巴巴（9988）跌2%至4%。中資金融、體育用品股都有沽壓，平安（2318）招行（3968）中信証券（6030）跌逾2%。內房、建材、煤炭股等都有受壓。不過個別醫藥股向好，石藥（1093）中生製藥（1177）升4%、2%。另有航運、半導體都偏好。中資股表現反覆，除此中資外，可以小注業務於其他國家股份，如第一太平（0142）。

第一太平投資管理及控股公司，旗下投資業務集中於印尼、菲律賓；公司為印尼最大綜合食品公司，以及菲律賓電訊、基建及採礦公司的主要股東。核心業務的食品商Indofood、菲律賓電訊公司PLDT及水電公路等基建公司MPIC，即使面對疫情仍提供穩定增長，去年上半年Indofood、PLDT電訊核心溢利都創新高；期內中期息亦增加近三成至每股9仙。股價走勢，第一太平去年11月高位出現調整，之後跌至2.8元回穩整固，今早呈強勢向上升穿50天線，短線欲向上挑戰3.2元高位。短線可於3元以下吸納，低收2.8元止蝕。

劉思明

投資版副主編