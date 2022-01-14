他說，原來預期在7月9日或之前完成訂約，當時並無公布身份，只是壹傳媒出現變數致未能如期完成買賣。AVENGERS Limited更是由他一手掌控及全資擁有，沒有幕後人及紅色資金的問題。他更稱，這不是他首次對壹傳媒旗下媒體有興趣，早在2017年7月他就想買下台港兩地的《壹週刊》。他在接受《蘋果新聞網》訪問時說：「如果有紅色資金的話，我想當時黎智英並不會想賣給我。」去年6月他成為台蘋潛在買家時，壹傳媒尚未進入清盤程序，更沒有所謂港府指派的臨時清盤人。

黃浩在訪問中結稱：「其實我一直都有關注台灣的新聞，包括文化部的發函與台灣《蘋果》的聲明。如果買家是別人的話，我不能說什麼，但買家是我，我可以說，我的宗旨是一切照舊，不會有什麼『境外傳輸』的問題。」他繼續解釋，「我2017年要買台港《壹週刊》時，並沒有這個問題，我和黎智英都不是台灣人，如果有這問題，當時買賣進行時，應該有些人會覺得很嚴重，可是並沒有這種聲音。」。他強調，他接手台蘋後一切如舊，不會改變什麼，並重申「我一直都很想買台灣《蘋果新聞網》。」

對於台蘋的買家除了黃浩之外，是否包括寶佳、中嘉又或其他人，他則說不清楚，只是認為清盤人譚競正為正派的會計師，一定為公眾利益著想，他和譚沒有淵源，譚也沒必要獨厚於他。他又笑說，對政治不太感興趣，他最喜歡的是娛樂及飲食等軟性、消費的內容。

據台灣《NOWnews今日新聞》去年9月報道，黃浩當時指出，他1994年就到台灣工作過，疫情前幾乎每個月都會飛台灣工作或是與家人到台灣旅遊，對台灣感情很深。因此之前也曾接洽要買《壹週刊》，雖然最後破局，但他依舊認為《台灣蘋果新聞網》是很好的華人媒體平台，很有價值、很勇敢，尤其從小看到大的《香港蘋果日報》停刊，更讓他覺得台灣蘋果不能消失。

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