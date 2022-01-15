戴蒙在周一已經講過，聯儲局今年不止加息四次，「如果今年只加息四次，我會吃驚。」他周五則說預計加息幅度會超過隱含曲線，但沒有明確指出加息最多七次的具體發生時間。

他指出，沃爾克(Paul Volcker)擔任聯儲局主席時曾在一夜之間將利率一次性提高2厘，儘管聯儲局傾向於漸進式收緊政策，但不意味著不可能加速收緊：「如果認為加息周期會以某種方式變得甜蜜而溫和，不會產生任何令人驚訝的意外，這個觀點是一種錯誤，當然，這並不意味著在利率上升的時期美國經濟不會再增長。」

戴蒙還稱，對聯儲局主席鮑威爾很有信心，認為聯儲局可以在不停止經濟增長的基礎上放慢通脹增速。他也同大多數央行官員一樣，看好「消費者非常強大、企業狀況非常好」，認為美國經濟增長已經準備好迎接加息，目前經濟的負面因素「顯然是通脹過高」。