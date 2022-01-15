總結全周，受美國10年國債收益率企穩在1.7厘以上影響，道指下跌0.88%，標指跌0.3%，納指下跌0.28%。標指11個行業指數中，收取穩定現金流的房地產和公用股指數分跌下跌1.98%和1.4%。新冠肺炎疫情嚴重影響餐廳、零售商，必需消費品指數亦跌1.47%。

部分龍頭科技股亦下跌，Nvidia（美：NVDA）跌1.67%，微軟（美：MSFT）挫1.3%。不過受惠北美寒冷天氣帶動石油需求，美國原油庫存連跌七周，能源股指數全周升5.21%大幅跑贏大市，紐約期油升5.94%至83.63美元。

恒指夜期下跌0.07%，報24369點，低水14點。ADR港股比例指數升0.23%，報24439點。在美上市中概股做好，納斯達克金龍中國指數升1.41%至8855點，全周升2.87%。京東（9618）ADR升3.19%，折合報286.95港元，較周五港股低收0.02%，小鵬（9868）ADR升4.57%，折合報188.3美元，較周五港股高收2.72%。