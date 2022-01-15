總的來看，各線城市新房和二手房價格，環比總體延續四季度以來的下降態勢，同比漲幅持續回落。從環比數據來看，12月份，一線城市新房價格環比由上月持平轉為下降0.1%。其中，北京環比持平，上海上漲0.4%，廣州、深圳分別下降0.6%和0.1%。

一線城市二手房價格環比由上月下降0.2%轉為上漲0.1%。其中，北京、上海環比分別上漲0.8%和0.4%，廣州、深圳分別下降0.3%和0.4%。二線城市新房和二手房價格環比均下降0.3%，降幅比上月均收窄0.1個百分點。