國統局：內地70城市去年12月中 50市新房價環比跌
文章日期：2022年1月15日 17:57
國家統計局今日公布數據顯示，去年12月份70個大中城市中，有15個城市的新房價格環比上漲，11月份為9個城市上漲；另5個城市樓價持平，上月則為2個城市；同時有50個城市新房價格環比下降，11月則為59城。國統局城市司首席統計師繩國慶解讀指出，12月份70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體延續四季度以來的下降態勢，同比漲幅回落。
總的來看，各線城市新房和二手房價格，環比總體延續四季度以來的下降態勢，同比漲幅持續回落。從環比數據來看，12月份，一線城市新房價格環比由上月持平轉為下降0.1%。其中，北京環比持平，上海上漲0.4%，廣州、深圳分別下降0.6%和0.1%。
一線城市二手房價格環比由上月下降0.2%轉為上漲0.1%。其中，北京、上海環比分別上漲0.8%和0.4%，廣州、深圳分別下降0.3%和0.4%。二線城市新房和二手房價格環比均下降0.3%，降幅比上月均收窄0.1個百分點。
三線城市新房價格環比下降0.3%，降幅與上月相同；二手房價格環比下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點。從70個城市的數據來看，杭州新房價格環比上漲0.5%領跑全國，上海、桂林、贛州環比上漲0.4%並列第二。12月份，重慶新房價格同比上漲7.9%繼續領漲全國，漲幅比上月下降0.1%。